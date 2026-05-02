Donald Trump anunció que revisará una nueva propuesta de Irán para ponerle fin al conflicto
La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán destinada a poner fin a la guerra. Antes de abordar el Air Force One, el mandatario indicó que recibiría la redacción exacta del documento y que informaría más tarde sobre su contenido.
La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán, según reportes de los medios iraníes Tasnim y Fars, y surge como respuesta a una propuesta previa de Washington.
A traves de su cuenta personal de Truth Social, comentó lo siguiente sobre el plan iraní:
“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".
La iniciativa iraní presentada a Estados Unidos consta de 14 puntos, mientras que la formulada por la administración estadounidense incluía nueve. (Con información de Infobae)