Milei le bajó el tono a la interna libertaria: "Es algo que está prefabricado para generar un problema"

El presidente Javier Milei habló este martes de las internas en el Gobierno y descartó que haya peleas entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.

“Está prefabricado”, señaló el Presidente por los presuntos mensajes en redes sociales ligados a Martín Menem con críticas a Las Fuerzas del Cielo, el espacio que lidera el asesor presidencial.

“Santiago es como un hermano para mi”, aseguró en una entrevista con el canal de streaming Neura.

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También destacó la labor de Menem en Diputados. “Está haciendo una tarea enorme”, señaló.

A la vez, hizo hincapié en que solo hay pensamientos diferentes dentro de su gobierno, pero no internas.

Durante el fin de semana se habló de una serie de mensajes desde una cuenta apócrifa de la red social X, presuntamente vinculada a Martín Menem. Desde allí se volcaban innumerables críticas al Gobierno -incluidos el Presidente y su hermana Karina Milei- pero la gran mayoría direccionadas a Santiago Caputo.

“Acá lo que importan son los resultados. Yo hice promesas y las cumplí todas”, remarcó Milei. “Dije que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo pagó el Estado”, señaló.

Milei habló además del gobierno de Mauricio Macri, con cuestionamientos a la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas: “Es un avance sobre la propiedad privada”.

Luego, el Presidente se refirió a la política monetaria de su antecesor: “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal. Y además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera", dijo.

Horas antes, Milei ya había hecho referencia en su exposición en el MALBA ante empresarios a las dificultades de la gestión de Macri.

“La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables. ¿Porque ese precio más alto lo pueden pagar quiénes? Los que están mejor. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%”.

El Presidente además cuestionó: “Pero no solo eso, la Ley de Góndolas también tuvo transcurso en el gobierno del presidente Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad, el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez".