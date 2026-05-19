El hermano de Adorni modificó su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, corrigió su declaración jurada donde incorporó una herencia de $21 millones. El presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF) modificó además el monto de sus deudas, que crecieron de $45 millones a $57 millones.

La presentación fue realizada el 14 de mayo ante la Oficina Anticorrupción bajo el carácter de “Rectificativa 1”, apenas meses después de haber asumido al frente del organismo previsional militar. Allí declaró un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, contra los $62,3 millones informados al inicio del año.

La corrección llegó un día después de que trascendieran las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan para avanzar sobre el patrimonio del funcionario. La información solicitada es bancaria, fiscal e impositiva, con especial atención en un crédito otorgado por el Banco Provincia, uno de los puntos cuestionados en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

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En la versión original de la declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni había consignado que inició el año con una deuda hipotecaria de $130 millones y que logró reducirla a $57 millones al cierre del período. Esa diferencia de $73 millones era uno de los ejes sobre los que se apoyaba la denuncia por presunto incremento patrimonial injustificado.

Ahora, en la declaración rectificativa el funcionario modificó esos números: ahora afirmó que la deuda inicial no era de $130 millones sino de $45 millones, mientras que el pasivo al cierre del año se mantuvo en $57 millones. Con ese cambio, ya no aparece un desendeudamiento sino un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.

En cuanto a la herencia incorporada por Francisco Adorni en esta nueva declaración jurada, en la documentación presentada ante la OA no se detalló el origen ni quién fue la persona fallecida que dejó esos fondos.

La declaración también muestra modificaciones en su patrimonio personal. Durante 2025, Adorni dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Además, mantuvo la declaración del 50% de una vivienda ubicada en City Bell.

En el dictamen que dio impulso a la investigación, Marijuan sostuvo que la investigación apunta a determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni comenzó a ocupar cargos en el Ejecutivo nacional.

Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó a ARCA información sobre declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA desde 2020. También pidió al Banco Central datos sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad.

Francisco Adorni desembarcó en el Gobierno libertario como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue promovido al frente del IAF. Desde diciembre de 2025 es diputado bonaerense por La Libertad Avanza. (TN)