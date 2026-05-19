Los precios mayoristas se aceleraron en abril por el alza del petróleo y registraron la mayor suba en dos años

La inflación mayorista registró una suba del 5,2% en abril, lo que significó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales frente a marzo, cuando había cerrado en 3,4%. La cifra fue difundida este martes por el INDEC y significó el mayor aumento desde marzo de 2024 (cuando arrastraba la inercia de la devaluación realizada al inicio de la gestión de Javier Milei).

Así, la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en abril duplicó la inflación minorista, ya que los precios al consumidor se movieron 2,6% en el mismo período. Además, el indicador difundido hoy acumuló un alza de 11,6% en el primer cuatrimestre del año y del 30,8% en los últimos 12 meses.

La evolución de los precios mayoristas durante el mes pasado se explicó por la suba del 5,3% en los productos nacionales y del 2,5% en los importados.

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El efecto de la guerra en Medio Oriente se sintió en los costos de producción locales. Según detalló el Indec, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%; “Productos refinados del petróleo”, con 1,63%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,46%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; y “Productos de caucho y plástico”, con 0,18%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato y destacó la incidencia de shock petrolero. “Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra. Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general", afirmó en su cuenta de X.

Y agregó que, al excluir esas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril y 23% interanual.

De cuánto fue el aumento de los precios mayoristas en abril

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En abril, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, mostró una suba de 5,2% en abril y un alza interanual de 30,8% .

(IPIM), que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, mostró una suba de y un alza . El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró un incremento de 4,8% en el cuarto mes del año y una suba interanual de 29,6% .

(IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró un incremento de y una suba interanual de . El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos, tuvo un aumento de 4,8% en abril y una variación de 30,9% en los últimos 12 meses.

El costo de construcción subió 3,1% en abril

El INDEC también publicó este martes el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a abril de 2026, que registró una suba de 3,1% respecto al mes anterior y un alza de 30,2% interanual.