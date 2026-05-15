Condenan a un prefecto bahiense que encubrió a un narcotraficante

El Tribunal Federal de Juicio condenó a Moreno a 5 años y 4 meses de prisión.

La condena a 5 años y 4 meses de prisión deberá cumplir un agente de Prefectura Naval Argentina que prestó servicio en esta ciudad, donde al parecer encubrió a un narcotraficante ya fallecido.

Durante un debate oral, el Tribunal Federal de Juicio bahiense condenó a Sebastián Moreno (43) al considerarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado.

Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Asís también inhabilitaron al imputado por 10 años para ejercer cargos públicos.

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Según los magistrados, el encubrimiento se cometió mediante la modalidad de "favorecimiento personal por omisión de denuncia".

Además sostuvieron que el ilícito encubierto es "especialmente grave" y se consumó en Bahía Blanca desde el 6 de septiembre de 2019 hasta el 17 de junio de 2022.

El fiscal Gabriel González da Silva pidió la revocación del arresto domiciliario que cumple Moreno, pero el tribunal rechazó la solicitud y el condenado continuará privado de la libertad bajo esa modalidad.

"Pedimos que lo trasladen a un penal común y (los jueces) nos dijeron que no. Estudiaremos si recurriremos eso, una vez que se emita el fallo", dijo González da Silva después de conocerse el veredicto.

El fiscal general ante el tribunal había solicitado para el procesado bahiense la pena de 5 años y 6 meses de cárcel, además de 10 años de inhabilitación.

Por su parte los abogados defensores Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager habían pedido la absolución de su cliente Moreno.

Los fundamentos de la sentencia (aún no está firme) se leerán el próximo jueves, a las 9.30.

Derivación de otro caso

La causa deriva de otra investigación por abuso sexual, a raíz de la cual en junio de 2022 la Policía allanó el domicilio de Héctor Leonardo Diez en esta ciudad.

Pese a que el objetivo del procedimiento era otro, en esa propiedad se secuestró cocaína, marihuana, elementos de corte, una balanza de precisión digital, recortes de nylon y el teléfono celular de Diez.

Mediante el análisis del dispositivo móvil se detectaron diálogos que vinculaban a Diez con la venta de droga.

Sin bien ese caso se truncó por la muerte de Diez, la pesquisa continuó gracias al hallazgo de otras conversaciones que llevaron a descubrir la complicidad y el encubrimiento de Moreno.

El prefecto, quien cumplió funciones en Bahía durante varios años, fue detenido en Rawson a principios de septiembre de 2024.