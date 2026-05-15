Villa Muñiz: "Entraron a robar mientras estábamos durmiendo", dijo una mujer

Una vecina de Villa Muñiz denunció que delincuentes ingresaron a su casa mientras descansaba con su familia y sustrajeron varios elementos.

El hecho se produjo en la zona de Patagones al 200, donde los ladrones forzaron una puerta y accedieron a la propiedad de María del Carmen Corvalán.

"Entraron a robar mientras estábamos durmiendo, creemos que fue después de las 4 de la mañana. En cierta forma nos salvó mi nieta, porque a eso de las 5 se levantó y ahí creo que se fueron", dijo la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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Agregó que "nos sacaron dos bicicletas (Cool y Olmo) y también abrieron el auto, de donde sacaron mi billetera con documentación personal y tarjetas. Incluso, mi marido se dio cuenta que habían abierto el freezer. Cuando se fueron cerraron con llave y se la llevaron, por lo que pensamos que quizás tenían intenciones de volver para llevarse otras cosas".

"Una puerta que da al comedor la solemos dejar con llave, porque después de la inundación le cuesta cerrar. Si hubiera estado abierta nos llevaban otras cosas más", añadió.

La mujer sostuvo que los sujetos "sabían que estábamos en la casa, pero son atrevidos. Creo que son del barrio, de por acá nomás".

"A mi hijo en abril del año pasado le habían robado la bicicleta afuera del gimnasio de Tiro Federal. En mayo le compré otra y un año después lo vuelven a dejar sin nada. La otra era mía y me la regalaron para el Día de la Madre. Le había comprado un candado grande para que no me la llevaran cuando estaba en la calle, no de adentro de mi casa".

María del Carmen pidió que la gente reflexione y no compre elementos sustraídos.

"Es feo lo que me pasó y no quiero que a nadie le suceda. La gente sabe cuando compra cosas que pueden ser robadas. Si eso no existiera, no seguiría pasando estas cosas. Roban muchas bicicletas y una se pregunta dónde terminan...evidentemente alguien las compra".

Manifestó que existen cámaras de seguridad sobre la calle Caseros, pero que no tienen vista a otras arterias del barrio.

"Uno trabaja todo el día y ahora no podés ni descansar tranquilo en tu casa".

Finalmente, pidió ayuda para recuperar la documentación que le sustrajeron.

Quien los encuentra o pueda colaborar debe comunicarse al teléfon (291) 15-64-38308.