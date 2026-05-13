Esteban Fernández, a 48 años de la presentación en Bahía de la Selección con Kempes y Maradona

Hace 48 años, la Selección Argentina, con un juvenil Diego Armando Maradona, se presentó en la ciudad y venció al seleccionado de la Liga del Sur 7 a 0 en el estadio Roberto Carminatti. El ex arquero Esteban Fernández recordó en el programa el Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16, ese partido histórico, justo en la antesala de la cita ecuménica que terminó con el combinado nacional como campéon del mundo por primera vez.

"Fue una linda sorpresa poder jugar ese partido. Me acuerdo que Kempes (Mario) me gambeteó e hizo lo que quizo; y en otra jugada le salí a tapar a Bravo (Humberto) y me hizo un pie a pie extraodinario. Al margen del resultado, la experiencia fue muy buena", rememoró el ex golero de Olimpo en ese entonces.

"Me cargaban porque le dejé hacer goles a Kempes para que vaya agrandado al Mundial", agregó entre risas.

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"Diego entró faltando 15 minutos, pero me acuerdo de su forma de correr, su prestancia; jugando con libertad y desinhino", amplió.

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