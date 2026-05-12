El Femenino continúa girando, con el inicio de la segunda rueda de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comienza la segunda rueda de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu", desde las 21, con los partidos Estudiantes-Bahiense del Norte y Villa Mitre-Sportivo Bahiense, teniendo libre 9 de Julio.

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El puntero Bahiense del Norte visitará al albo en búsqueda de la recuperación, tras perder el invicto frente a Villa Mitre.

Por su parte, las locales también cayeron -ante 9 de Julio- en su última presentación.

Dirigirán Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.

En cuanto a novedades, en el local están todas las jugadoras en condiciones y en la visita evaluarán la evolución de un cuadro gripal de Agustina Kenny.

En la primera rueda, el tricolor se impuso por cómodo 94 a 44.

El otro encuentro se disputará en el José Martínez, donde la Villa viene de bajar a Bahiense, envión que intentará aprovechar recibiendo a Sportivo.

Arbitrarán Alexia González y Fabrizio Rey⁩.

Para hoy a la Villa le falta -como viene sucediendo- Martina Caputo (de viaje), mientras que Sportivo sufrirá la sensible baja de Paulina Lazar, con un golpe en una rodilla, quien estará afuera entre una y dos semanas.

En la primera rueda, Villa Mitre se impuso 54 a 43.

Posiciones

1º) Bahiense, 7 puntos (3-1)

1º) 9 de Julio, 7 (3-1)

3º) Estudiantes, 6 (2-2)

3º) Villa Mitre, 6 (2-2)

5º) Sportivo, 4 (0-4)