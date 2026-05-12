A defender la punta: Altense visita a 9 de Julio, uno de los escoltas de la LBB Plata

El DT Nicolás Altamirano y Altense hoy le apuntan a 9 de Julio. Difícil misión. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputará esta noche -parcialmente- la octava fecha correspondiente a Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", suspendida el último viernes a raíz del alerta meteorológico .

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La misma tendrá como destacado el partido que involucra a Altense, uno de los punteros, visitando a 9 de Julio.

Mientras que Comercial, el otro que está en lo más alto de la tabla, no jugará hoy frente a Ateneo. El mismo fue postergado a pedido de los puntaltenses, por un viaje del entrenador Alexis Amarfil. El mismo pasó al próximo martes.

El resto de los partidos de esta noche que comenzarán a las 21 serán San Lorenzo-La Falda, Espora-Sportivo Bahiense y Bahía Basket-El Nacional.

Mientras que empezará a las 21.30 Argentino (que juega por primera vez en el renovado Ardubilio Severini)-Velocidad.

9 de Julio-Altense

9 de Julio, uno de los escoltas, pondrá a prueba a Altense, uno de los punteros. El albiazul arrastra tres victorias consecutivas, mientras que el verde está invicto como visitante, festejando en sus tres salidas.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Mauro Guallan.

Novedades: el albiazul continúa sin Federico Escobar, a quien le sacaron el yeso (fractura en el dedo de una mano) y comenzó la rehabilitación. El verde, por su parte, está completo.

San Lorenzo-La Falda

En San Lorenzo debuta como entrenador Nicolás Becchina en reemplazo de Sebastián Aleksoski, quien por motivos personales y de común acuerdo con la dirigencia, decidió dar un paso al costado.

El naranja viene de ganar, sumando cinco victorias en las últimas seis presentaciones.

En tanto, La Falda llega tras anotar su máxima puntuación (69), en el triunfo ante Bahía Basket.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.

Novedades: el naranja continúa sin Juan Ignacio De Pástena (desgarro) y el albirrojo no tiene a Benjamín Minnucci (descalificado).

Argentino-Velocidad

Será un partido especial par Argentino, porque inaugurará las obras en el renovado gimnasio Ardubilio Severini, donde jugará por primera vez en la temporada como local.

Es un juego entre rivales directos, que comparten la posición. El celeste, hasta el momento, perdió con cuatro de los que tiene arriba en la tabla (9 de Julio, San Lorenzo, Sportivo y Comercial) y venció a Ateneo (misma línea), además de Espora y Bahía Basket, que los tiene abajo.

La visita, por su parte, tras ganar tres de cuatro, cayó en los últimos tres.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: en Argentino se recuperó Juan Pedro Paronetto (distensión). En Velocidad retorna Ramiro Ayala (golpe en una rodilla), mientras que descartaron a Franco Berdini (recuperándose de lesión), más allá que mostró mejorías.

Espora-Sportivo

Espora sumó una victoria y de visitante, por lo tanto aún no pudo festejar en su cancha. Sportivo, por su parte, metió triple A, venciendo sucesivamente a Argentino, Altense y Ateneo.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en el local, Andrés Miguez sufrió un desgarro en el posterior. En la visita ya se recuperó Agustín Amore (contractura), Gerónimo Stach probo anoche (tendinitis) y probablemente juegue hoy. Quien no podrá estar es Emmanuel Miguel, por motivos laborales.

Bahía Basket-El Nacional

Bahía Basket ganó un partido y fue en su última presentación como local, ante Velocidad. El Nacional, en tanto, tiene dos victorias, la más reciente, en su última salida, ante Espora.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joaquín Irrazábal y Camila Robles.

Novedades: por primera vez en la temporada Juan Pablo Coronel tendrá equipo completo, con los regresos de Bautista Kiessling y Enzo Zandonadi. El celeste, en tanto, no sufre bajas.

Posiciones

1º) Altense, 13 puntos (6-1)

2º) Comercial, 13 (6-1)

3º) 9 de Julio, 12 (5-2)

3º) San Lorenzo, 12 (5-2)

3º) Sportivo, 12 (5-2)

6º) Argentino, 10 (3-4)

6º) Ateneo, 10 (3-4)

6º) Velocidad, 10 (3-4)

9º) La Falda, 9 (2-5)

9º) El Nacional, 9 (2-5)

11º) Espora, 8 (1-6)

11º) Bahía Basket, 8 (1-6)