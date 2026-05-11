El STMBB celebra 92 años con obras, crecimiento y renovación interna

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

En el marco del 92° aniversario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, su secretario general, Miguel Agüero, destacó el crecimiento sostenido de la institución, tanto en infraestructura como en participación de sus afiliados.

“El sindicato es mi segundo hogar, o directamente mi hogar. Acá paso gran parte de mi vida y ver cómo fue creciendo, cómo el afiliado volvió a apropiarse del espacio, es algo que realmente me llena de orgullo. Antes no había esta cercanía; hoy hay una vida permanente en el predio”, expresó Agüero.

El espacio recreativo, de 11 hectáreas, se consolidó como punto de encuentro para las familias municipales. Cada fin de semana circulan cientos de personas entre actividades sociales y deportivas.

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El predio fue uno de los más afectados por el temporal de 2023, pero logró recuperarse.

“Fue un golpe muy duro. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, como retirar árboles históricos. En ese momento parecía que no iba a crecer nada más, pero con el tiempo ves cómo todo se recompuso. Hoy el predio está mejor que antes, más ordenado y más seguro”, explicó Agüero.

En el plano gremial, Miguel Agüero subrayó el esfuerzo por sostener el poder adquisitivo.

“No perder contra la inflación es una política que venimos defendiendo hace años. Sabemos que no siempre alcanza, porque la realidad en la calle es otra, pero para nosotros es fundamental que el salario no quede por detrás de los índices oficiales”, remarcó.

“Hemos logrado avances importantes, como la actualización del convenio colectivo de trabajo, la equiparación salarial de enfermería -que era una deuda histórica- y también la adecuación del régimen de choferes de SIEmPre. En el caso de enfermería, se trabajó en la unificación de escalas y en la corrección de desigualdades salariales que existían entre trabajadores que cumplían funciones equivalentes, garantizando un criterio más justo dentro del sistema”, amplió.

“La equiparación implicó ordenar el esquema remunerativo, reconociendo la tarea específica del sector dentro del ámbito municipal y asegurando igualdad de condiciones para quienes desarrollan la misma función. Era una demanda sostenida y pudimos concretarla”, sostuvo.

En cuanto a inversión y desarrollo social, Agüero señaló que uno de los hitos más importantes es la renovación integral del complejo en Monte Hermoso, donde se invirtieron cerca de 300 millones de pesos.

“Lo que se hizo ahí fue prácticamente empezar de cero. Se renovaron las instalaciones completas, incluyendo parrillas, fogones, baños, habitaciones. Se pensó en la comodidad del afiliado, en la seguridad y en que sea un espacio para disfrutar en familia”, detalló.

Agüero también hizo foco en el rol social del sindicato en el contexto actual.

“Hoy vemos una realidad distinta. Se duplicó la cantidad de estudiantes universitarios que solicitan ayuda. Antes algunos no retiraban el beneficio; ahora todos lo necesitan. Eso habla de la situación económica que está atravesando el país”, aseveró.

Trabajo en equipo

Desde la conducción se remarca el funcionamiento articulado de las distintas secretarías. Lorena Malvar, secretaria general adjunta, destacó la impronta de la nueva gestión.

“Hay un equipo con mucha energía y compromiso. Se están generando propuestas nuevas y también fortaleciendo lo que ya existía. La Secretaría de Género, por ejemplo, se puso en marcha con una agenda muy activa, convocando a compañeros y compañeras a participar y a involucrarse”, señaló.

“No se trata solo de fechas conmemorativas, sino de generar espacios de reflexión, de acompañamiento y de construcción colectiva. Queremos que todos se sientan parte”, agregó.

También valoró el trabajo con jubilados.

“Se están organizando encuentros, actividades deportivas como bochas, viajes. Hay una participación muy linda, y eso habla de un sindicato que no se olvida de quienes ya cumplieron su etapa laboral”, resaltó.

Por su parte, Diego Díaz, secretario gremial, puso el acento en la cercanía con los afiliados.

“Hoy la realidad nos obliga a estar mucho más presentes. Hay situaciones complejas, tanto en lo económico como en lo laboral. Tratamos de acompañar cada caso, de escuchar y de dar respuestas”, dijo.

“Lo que más se demanda es representación. El trabajador necesita sentir que el gremio está cerca, que no está solo frente a un problema. Esa es la tarea diaria y es una responsabilidad grande que asumimos con todo el equipo”, subrayó Díaz.

Diego adelantó la organización de un torneo federativo junto a FESIMUBO.

“Por razones climáticas debemos reprogramarlo, pero la intención del mismo es integrar a los gremios de la región. Van a venir equipos masculinos y femeninos y se va a jugar en simultáneo. Es una jornada intensa pero muy positiva para fortalecer vínculos”.

“Es al aire libre y participan delegaciones que viajan desde distintos puntos de la Sexta Sección; y utilizaremos nuestras instalaciones para albergar a todos los equipos”, apuntó.

Sede histórica, obra social y proyectos

Miguel Agüero también se refirió a la sede de calle Donado, que continúa activa.

“No es la sede principal, pero sigue teniendo movimiento. Hay compañeros que pasan, se reúnen, comparten un café. Algunas secretarías trabajan ahí y los consultorios de la obra social siguen funcionando con normalidad”, expuso

Sobre nuevos proyectos, señaló que sigue vigente la idea de generar un espacio tipo SUM.

“Sería para capacitaciones, charlas y encuentros. También vemos la necesidad de ampliar algunas áreas, pero hoy todo depende de la situación económica. Invertir no es fácil y, además, hay que sostener lo que ya tenemos”, dijo.

También hizo referencia a la cobertura de salud.

“Estamos en un contexto muy difícil, donde todas las obras sociales están complicadas. Sin embargo, logramos sostener los beneficios, con cobertura del 100% en medicamentos y el sistema de coseguro. Eso para nosotros es fundamental”, afirmó.

Entre los logros institucionales recientes, Agüero destacó los avances en materia de modernización institucional.

“Somos el primer sindicato que incorporó inteligencia artificial, y eso es importante porque habla de una organización que no solo crece en infraestructura, sino también en gestión y herramientas de trabajo”, sostuvo.

“Y logramos que el sindicato tenga su lugar en Wikipedia, lo cual no es algo sencillo. Es un reconocimiento institucional, habla del trabajo prolijo y dedicado que se viene haciendo hace muchos años”, amplió.

Consultado sobre la reforma laboral y cómo ésta podría impactar en las decisiones, Agüero fue contundente.

“Nosotros tenemos un marco propio con la ley 14.656 que garantiza estabilidad al trabajador municipal. Hoy no estamos directamente afectados, pero es un tema que seguimos de cerca porque cualquier cambio político puede modificar ese escenario”, indicó.

Con 13 secretarías en funcionamiento, el sindicato atraviesa un proceso de renovación interna.

“Hay un recambio generacional muy importante. Muchos compañeros llegan sin experiencia y se van formando acá, aprendiendo de otros. Siempre digo que el sindicato es una cuna de líderes”, sostuvo Agüero.

Finalmente, Agüero valoró el respaldo de los afiliados.

“Este sindicato, fundado en 1934, es uno de los más importantes de la provincia. Y eso no es casualidad, tiene que ver con el acompañamiento de los trabajadores. Son los que nos empujan a seguir mejorando”.

Y concluyó con un saludo para todos los afiliados.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la familia municipal y agradecerles el apoyo permanente. Este sindicato crece gracias a cada uno de ellos”.

La comisión directiva

La comisión del STMBB está conformada por Miguel Ángel Agüero, como Secretario General y Lorena Cecilia Malvar como Secretaria General Adjunta, además de Diego Facundo Díaz en la Secretaría Gremial.

También Guillermina A. Mazza en la Secretaría de Organización, Humberto Alejandro Vigne en la Secretaría de Finanzas, Luciana Romina Alonso en la Secretaría de Acción Social, Jorge Alejandro Batalla en la Secretaría de Cultura y Capacitación, Mónica Beatriz Franqueira en la Secretaría de Previsión Social y Héctor Omar Orlando en la Secretaría de Infraestructura.

Además,Guillermina Videla en la Secretaría de Género, Juan Pablo Schmidt en la Secretaría Administrativa y de Actas, Paula Amanda Ferronato en la Secretaría de Prensa, Pablo Alberto Landeiro en la Secretaría de Deportes, Nadia Soledad Vázquez en la Secretaría de Juventud y Jimena L. Miranda Santillán en la Secretaría de Turismo.