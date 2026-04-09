Con resultados dispares en las acciones, el riesgo país perforó los 600 puntos

En una jornada donde las acciones argentinas operaron con resultados dispares, el riesgo país quebró la barrera de los 600 puntos.

El indicador que elabora el JP Morgan cedió hasta las 557 unidades básicas, y bajó 13 puntos con respecto al miércoles. Es decir, cedió un 2,3%.

La caída del riesgo país se da en medio de la fragilidad que atraviesa el alto el fuego en la Guerra de Medio Oriente y la reinstauración del bloqueo del estrecho de Ormuz.

En cuanto al petróleo, su precio se recalentó y quedó a la puerta de los US$100,

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Brent, referencia para Europa, avanzó 0,1%,hasta los US$96,5 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos, hizo lo mismo y se ubicó en US$98,23 (0,34%).

Sin embargo, el panorama para las acciones argentinas obtuvo resultados mixtos. En la plaza internacional, los ADRs operaron con resultados dispares.

En Wall Street, las subas estuvieron encabezadas por Corporación América, que avanzó 2% en la jornada. Por detrás le siguió Mercado Libre (1%) y Tenaris (0,9%), entre las más destacadas.

A contramano se registraron pérdidas de hasta 5% lideradas por Edenor. En la misma línea estuvieron Cresud (-3,7%) y Transportadora Gas del Sur (-2,9%).

En la plaza local, el Merval perdió 0,4% y quedó en los 2.999.607,52 puntos. La Bolsa Porteña estuvo marcada por las pérdidas, con Transportadora de Gas del Norte (-4%) al frente. En los papeles ganadores resaltaron Ternium (4,3%) y Aluar (3,7%).

Los bonos soberanos promediaron subas de 2,5%, razón por la cual el riesgo país volvió a caer y quebró la barrera de los 600 puntos. (con información de NA)