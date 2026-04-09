Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.409,40 para la venta y de $1.357,86 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,20% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.404,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.390,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.833,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.421,30 (-0,25%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.475,29 (-0,19%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 560 puntos básicos (-2,40%).