Nico Cambiasso, de arquero a presidente y un vínculo “familiar” con Olimpo y Bahía desde hace 20 años

“Después de tu etapa como jugador, el fútbol te ofrece otras alternativas para trabajar y alargar tu vida útil en el deporte: podés elegir entre ser formador, entrenador, manager o dirigente, pero nunca estar destinado al fracaso, porque esos que fracasan, a la corta o a la larga, son los deshonestos y los ventajeros”.

La charla fluyó y algunas de sus frases alimentaron las ganas de escuchar. En realidad de escucharlo, por su formalidad y ese desenvolvimiento verbal lleno de contenidos y llamados a la reflexión. Nicolás Cambiasso tiene la habilidad de mezclar lo que vive y lo que vivió en acotadas y sentidas definiciones, sin grandilocuencias, simple como siempre, tal como él mismo se definió en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Se puede confeccionar un papiro sobre sus pensamientos y esas “ricas” idas y vueltas entre el pasado y este presente, pero el mejor consejo para usted, amigo lector, es “mire y escuche la nota completa en el video que acompaña a este texto”.

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Nico, hoy con 48 años y padrino de Thiago, uno de los hijos de Mauro Laspada, sigue haciendo base en sus valores. Para él la palabra es un documento y, todo lo que alguna vez anticipó en su paso por Olimpo (en tres temporadas seguidas, de 2003 a 2006, con 24 partidos disputados), siempre en Primera división, lo fue cumpliendo con el paso del tiempo.

“Cuando deje de vestirme de arquero no voy a ser ni técnico ni manager, me llama más la atención el compromiso dirigencial”, había indicado en aquella ocasión quien más acá en el tiempor fue presidente de All Boys entre el 29 de noviembre de 2019 y el 18 de octubre de 2025.

Hoy, como secretario, sigue siendo parte de la CD del albo de Floresta, club del que es hincha, fue capitán y logró el campeonato de la Primera B en 2007-2008 y el ascenso a la elite del fútbol nacional en 2010.

Además, es el arquero con más presencias en All Boys (313 cotejos) y el tercero con más partidos en la historia del club, detrás de Fernando Sánchez (357) y Carlos Pol (329).

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