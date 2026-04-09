Buena noticia para la gente de Olimpo antes del partido del domingo

Los hinchas de Olimpo recibieron una buena noticia esta tarde, antes del partido ante Sol de Mayo, por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

Según informaron desde la institución, "quedó en suspenso" la sanción de la Agencia de Prevención del Deporte por lo que el domingo podrá volver el público general y no sólamente los socios, tal como regía según la sanción inicial de tres programaciones.

Desde el club explicaron que esto se dio luego de que la comisión directiva elevara un pedido formal y se dio "como muestra del apoyo a la gestión del club" desde la A.Pre.Vi.De

Además aclararon que la sanción no se levantó definitivamente, por lo que quedaron en suspenso las dos fechas que restan según la prohibición en un princpio y tras cumplirse una ante Alvarado.

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Asimismo, sigue prohibido el ingreso al Roberto Carminatti de bombos, humo, pirotecnia ni papeles.

La sanción

Olimpo había sido suspendido como consecuencia de los incidentes que demoraron el juego ante Douglas Haig, en el cierre de la temporada 2025.

Como consecucienta de esto, el aurinegro había recibido la siguiente sanción antes del inicio de la temporada:

-En los próximos tres partidos en el Roberto Carminatti sólo podrán asistir socios de la institución.

-No se podrán ingresar: instrumentos musicales, banderas, dispositivos de animación o cualquier tipo de objeto que requiera autorización previa.

-Por un semestre estará prohibido la utilización, el ingreso o acopio de humo en cualquiera de sus formas.

*Lo que viene

Por la cuarta fecha de la Zona 4, Olimpo recibirá a Sol de Mayo.

El partido, en el Roberto Carminatti, comenzará a las 15.30 y será dirigido por Diego Novelli Sanz.

Mientras que Villa Mitre visitará a Germinal, desde las 15.

El juego en Rawson será dirigido por Ulises Jerónimo.

Además, el sábado iniciará la cuarta programación con todos partidos..

Desde las 15.30, Alvarado recibirá a Kimberley, con arbitraje de Fernando Rekers.

Luego, a las 18.30, Santamarina esperará por Círculo Deportivo. El juez será José Díaz.

Libre tendrá Brown de Puerto Madryn.

*La tabla

Así están las posiciones tras las primeras tres fechas:

1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Sol de Mayo y Kimberley, 5; 4) Kimberley, 4; 5º) Villa Mitre y Círculo Deportivo, 3; 7º) Germinal y Santamarina, 2 y 9º) Brown de Madyrn, 1.