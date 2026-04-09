Confirman que Pablo Dahua también irá a juicio por un brutal homicidio

Pablo Antonio Ceferino Dahua sumó otra complicación procesal.

El hombre, que está a la espera del juicio en el ámbito federal por el atentado al local de La Cámpora, también tendrá que ir a juicio, en los tribunales provinciales, por un brutal homicidio.

Es que la Cámara Penal bahiense rechazó la apelación de su abogado, Mariano Jara, y confirmó la decisión de la jueza de Garantías Claudia Olivera, quien había desestimado la oposición de la defensa a la requisitoria de elevación a juicio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dahua está acusado de dar muerte, luego de ejecutar no menos de 6 disparos, a Emanuel Alarcón (40), a quien acusaba de haber usurpado un terreno de su propiedad en la zona de Ángel Brunel al 3.700.

El crimen se produjo a mediados de septiembre de 2024, en presencia de las familias de ambas partes y otros testigos.

El abogado Jara consideraba que Dahua actuó en legítima defensa o con exceso en la misma y cuestionó las declaraciones de la familia de Alarcón, quienes supuestamente habrían amenazado a Dahua y luego a un testigo imparcial.

La Sala I de la Cámara Penal (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) descartó los planteos de la defensa y consideró que en el fallo que manda la causa a juicio no existe "arbitrariedad o irrazonabilidad".

Explicaron los jueces que, más allá de la versión del imputado, no se acreditó que Alarcón estuviera armado y varios testigos descartaron la legítima defensa.

Incluso declararon que cuando vieron a Dahua armado le pidieron que guardara la pistola porque había menores presentes.

La víctima, según los dichos de los presentes, le habría advertido: "Querés que te rompa la gorra a fierrazos pedazo de gil...".

De esa frase no se puede concluir que estuviera armado, tal como afirma Dahua.

Por otro lado, las amenazas al testigo tendrían que ver con que fue quien le dio aviso a Dahua de la supuesta usurpación y no guardaría relación con su declaración por el crimen.

Lo vio tranquilo

Más allá de las dudas que la defensa quiere imponer sobre los testimionios del entorno de la víctima, existe la declaración de otro vecino -ajeno a ambas partes- que descartó la legítima defensa y que incluso trató de interceder.

Explicó que luego de los disparos, el acusado se subió a su auto y se fue tranquilo. No estaba nervioso ni alterado.

"A partir de la reconstrucción de los elementos de convicción incorporados a la causa se ha logrado establecer que, ante la noticia de que personas podían llegar a estar usurpando un inmueble de su propiedad, el encartado se presentó en el lugar armado, sin dar aviso a las autoridades ni convocar presencia policial.

"Incluso, al arribar -y en esto han sido contestes todos los testigos- conversó en buenos términos con quienes habían accedido a su inmueble -particularmente con el hermano de la víctima- y es en esas circunstancias en que, ante el reclamo (de los presentes) de por qué -Dahua- se encontraba armado, disparó contra el cuerpo de la víctima en reiteradas oportunidades", completó la Cámara sobre la secuencia de los hechos.

En septiembre del año pasado, en tanto, se cerró la investigación por el atentado con explosivos al local político de La Cámpora, consumado el 25 de mayo de 2021, y también se mandó a Dahua a juicio, aunque ante la Justicia Federal.

En ese caso le imputan tres delitos: 1) explosión con peligro común para los bienes agravado por haber peligro de muerte para alguna persona, 2) fabricación o tenencia de materiales explosivos reiterado en dos oportunidades y 3) tomar parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor.

La investigación por el homicidio, con allanamiento incluido en su casa de Mallea 1.275, permitió esclarecer los otros delitos.