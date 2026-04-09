La AFA anunció que vuelven los visitantes en el Ascenso en Provincia de Buenos Aires: sucederá en dos partidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el regreso del público visitante en Provincia de Buenos Aires en dos partidos de la Primera Nacional. Será una prueba piloto antes de extender la medida en caso de éxito.

Los dos encuentros designados por el organismo corresponden a la fecha 10 del campeonato del Ascenso: Quilmes vs. Nueva Chicago y Colegiales vs. Temperley tendrán parcialidad visitante.

El organismo del fútbol argentino emitió un comunicado para dar a conocer la medida, en el cual se le agradeció a las autoridades de la seguridad en la provincia. “Esta Asociación agradece profundamente el compromiso y el trabajo mancomunado que se está llevando a cabo para poder realizar dichos encuentros al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y al Titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila”, dice el principio del texto.

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Luego, completa: “La AFA le solicita a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos. Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más".

La prueba piloto que impulsa la AFA se había aplicado en la novena jornada de la Primera Nacional con cuatro partidos de relevancia que se disputaron en el interior del país: Gimnasia y Tiro vs. Central Norte, Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz, Atlético Güemes vs. Mitre y Patronato vs. Colón. (TN)