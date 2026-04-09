La insólita defensa de Milei a los funcionarios que tomaron un crédito en el Banco Nación

El presidente Javier Milei defendió los préstamos de Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios y allegados a su Gobierno y, desde su postura, ratificó que no hubo irregularidades porque “no se vulneraron” los valores “morales” que atraviesan su gestión.

En una entrevista en el programa Economistas, que se emite por la TV Pública, manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.

“Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podes seguir expresando, podes seguir caminando por tu calle, podes seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.

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Estas declaraciones se desprenden de lo sucedido el pasado viernes cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocerse su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

La información que proviene de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) arrojó también los nombres de Pedro Inchauspe (BCRA), Felipe Núñez (BICE), Federico Furiase (Secretario de Finanzas), y varios diputados de La Libertad Avanza (LLA). (NA)