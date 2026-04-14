Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía para reclamar fondos y obras públicas

Intendentes de todo el país llevan adelante una movilización al Ministerio de Economía para exigir respuestas al Gobierno nacionalespor el deterioro de las finanzas comunales.

La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), incluyó la entrega de un documento con reclamos vinculados a la coparticipación, la obra pública y el costo de los combustibles.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, habló desde la puerta del Ministerio de Economía: “¿Qué hacemos con la gente que se endeuda para llegar a comer? Esto nunca pasó en la Argentina. Milei vive en una realidad de videojuegos".

“Están quebrando todos nuestros productores de las economías regionales, y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas todos los días”, agregó.

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Espinoza calificó la movilización como “un hecho histórico en la Argentina”, dado que “nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de manera conjunta. Acá hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio”, añadió.

La convocatoria se definió en las últimas horas, tras una reunión virtual que reunió a alcaldes de distintas provincias por un diagnóstico compartido: advierten que la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales comenzaron a afectar el funcionamiento cotidiano de los distritos.

En la previa de la movilización, también creció la advertencia sobre una posible judicialización de los reclamos. Desde el entorno de los intendentes no descartan avanzar por esa vía si no obtienen respuestas de la cartera económica.

El planteo que llevan los intendentes combina demandas estructurales con pedidos urgentes, como la recomposición de los recursos coparticipables, la caída sostenida de transferencias, y la reactivación de obras públicas paralizadas en todo el país.

La movilización busca mostrar volumen político y territorial. A la convocatoria se sumarán intendentes de distintas provincias, lo que apunta a exhibir que el conflicto excede al conurbano bonaerense y se replica en el interior del país.

“Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos”, explicaron fuentes que participaron de la reunión preparatoria.

El documento que entregarán al ministro de Economía incluirá estos puntos y buscará abrir una instancia de diálogo con el Gobierno.

Advertencia

En paralelo a la movilización, algunos referentes ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia. La posibilidad forma parte de una estrategia más amplia para frenar recortes y exigir la restitución de fondos que consideran propios de los municipios.

El conflicto se inscribe en una disputa más profunda sobre el reparto de recursos y el rol del Estado. Mientras la Casa Rosada insiste en la reducción del gasto, los intendentes advierten que el ajuste impacta de lleno en las economías locales.

Semanas atrás, la FAM ya había difundido un documento crítico sobre la situación. Allí plantearon que la autonomía municipal “resulta inviable sin los recursos necesarios” y alertaron sobre el efecto combinado de la recesión y los recortes nacionales. (TN)