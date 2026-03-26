Kicillof convocó a los 135 intendentes para analizar el impacto del plan económico de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.

El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá carácter amplio, ya que fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.

La convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.

En ese marco, se espera que durante la reunión se evalúe el efecto de las medidas nacionales sobre los recursos de la Provincia y de los municipios, en un contexto de tensión por la caída de ingresos y el impacto de la situación económica sobre la actividad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La cita en La Plata buscará además mostrar una foto política amplia, con intendentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos.

Durante la jornada, el equipo económico de la Provincia, encabezado por el ministro de Economía Pablo López y el ministro de Producción Augusto Costa, expondrá sobre el estado de las cuentas públicas y el impacto de las políticas nacionales. Según sostienen en la administración bonaerense, la caída de recursos afecta directamente la coparticipación que reciben los municipios, profundizando la presión sobre sus presupuestos.

En los municipios, el impacto ya se traduce en un aumento de la demanda social. Intendentes de distintos signos políticos alertan sobre mayores pedidos de asistencia para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y servicios. A esto se suman los efectos del freno de la obra pública, el cierre de empresas y la caída de la actividad en sectores clave como la construcción y el comercio, lo que incrementa la demanda de empleo.

Un informe reciente también refleja el deterioro de los recursos municipales: si bien en enero de 2026 las transferencias provinciales crecieron en términos nominales, registraron una caída real del 2,24% frente a la inflación. Aunque algunos distritos lograron mejoras puntuales, casi medio centenar sufrió bajas significativas. En este escenario, la Provincia impulsa un Fondo de Emergencia para fortalecer a los municipios, mientras la Legislatura seguirá de cerca la evolución de la crisis a través de una comisión bicameral de monitoreo.

intendentes del PRO aseguran su voluntad de concurrir aunque con condiciones. "Si es para un acto político prefiero no ir”, señaló a este medio el zarateño Marcelo Matzkin, manifestando su voluntad de pegar el faltazo. "Menos con el título que le pusieron a la convocatoria", ratificó. (Con información de N/A y La Tecla)