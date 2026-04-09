Dirigió a Olimpo en 2024, había firmado en Racing de Córdoba y esta semana asumió en Chaco For Ever

A principo de este mes había acordado su regreso como DT a Racing de Córdoba, incluso ya tenía el contrato firmado, pero el plantel académico resolvió respaldar a la dupla de entrenadores y, debido a eso, Pedro Llorens, que no ejerce desde fines de agosto de 2024, cuando fue cesanteado de Olimpo, finalmente no concretó su llegada al conjunto racinguista, hoy quinto en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional.

Sin embargo, la “Pepa” recibió otra propuesta laboral y este martes se convirtió en el entrenador de Chaco For Ever, en reemplazo de Ricardo Pancaldo, quien dejó el cargo tras los malos resultados.

Al mando del entrenador platense (cordobés por adopción), el aurinegro de Bahía consiguió el N° 1 en la fase clasificatoria a nivel país (36 puntos, con 10 triunfos, 6 igualdades y 2 caídas), pero en el mini-certamen de 9 solo obtuvo un triunfo en 5 presentaciones y, por primera vez en esa temporada 2024, permaneció un mes sin conseguir ganar.

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Llorens asumió formalmente en su cargo luego de la estadía prolongada que tuvo el equipo chaqueño en Buenos Aires, en el marco de las sendas derrotas ante Defensa y Justicia, por los 32avos de final de la Copa Argentina, y Los Andes, por la fecha 8 de la Primera Nacional.

Si bien el DT estuvo junto al plantel desde el último jueves, tras el partido ante el Halcón, dirigiendo las prácticas y teniendo sus primeros acercamientos, la planificación obligó a que asumiera formalmente este lunes, por lo que no estuvo en el banco durante los últimos dos partidos, tanto Copa Argentina como Primera Nacional.

De esta manera, su debut será el próximo domingo, por la fecha 9 y frente a All Boys, de local en el Gigante de la Avenida, teniendo poco más de una semana de trabajo con el equipo.

Llorens estará acompañado por Facundo Bonvinv y Nicolás Zufiaure, ambos ayudantes de campo, mientras que la preparación física estará bajo la órbita de Pablo Mansilla.

En conferencia de prensa, el entrenador analizó el presente del equipo, que se encuentra último en la zona A con dos empates y cinco derrotas.

"Tuve un diálogo con los jugadores, los escuché, y los empecé a conocer que es lo más importante, por eso mi viaje a Buenos Aires en la semana. Hay un grupo muy interesante, hay muchas individualidades, en este caso están en la parte baja de la tabla, pero For Ever tiene buen plantel, vamos a salir todos juntos de esta situación. Creo que la elección de los jugadores fue óptima", indicó Llorens.

El entrenador nació en La Plata, pero es cordobés por adopción ya que desde los ocho meses vive en Córdoba. Tiene 49 años y fue ayudante campo durante mucho tiempo en Racing de Córdoba. Su último equipo como DT principal fue Olimpo de Bahía Blanca en 2024. "Hace mucho tiempo decidí dedicarme a esto, desde 2013 cuando dejé de jugar al fútbol. Pasé por casi todas las categorías: Ligas, Regionales, Federal A y Nacional B. Me fui preparando día a día para estos desafíos y entiendo que todo llega en los momentos justos".



