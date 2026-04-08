Las tasas de interés de los créditos son como las naftas: más impuestos que producto

Hasta el 77% de la tasa de interés en préstamos bancarios y el 46,6% del precio que paga el consumidor por la nafta corresponden a impuestos.

Son cálculos efectuados por Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso del gravamen financiero, la Nación se lleva el 25%; las provincias el 8%; los municipios el 4% (más coparticipación), y solo 40% queda como tasa neta para los bancos. El resto se va al Estado.

En el caso de las naftas, 41,5% va a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios. Y su impacto en los surtidores es cercano al 1% mensual.

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Precisamente, el traslado al valor de los combustibles del aumento del crudo por el conflicto de Medio Oriente trata de ser mitigado por el Gobierno de Javier Milei, aunque suspendiendo la aplicación del impuesto específico.

A diferencia de otros países, Argentina no sólo no lo bajó, sino que, al contrario, el Ministerio de Economía descartó mover el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), porque la prioridad sigue siendo sostener a cualquier costa el superávit fiscal, pilar de la baja de la inflación y la estabilidad monetaria a largo plazo.

En los primeros dos meses de 2026, la recaudación tributaria de los impuestos a los combustibles sumó $ 870.558 millones (equivalentes a más de 600 millones de dólares o un 0,1% del Producto Interno Bruto, PIB).

El Poder Ejecutivo modificó el cronograma previsto en la normativa anterior y trasladó al 1° de mayo la entrada en vigencia de los aumentos pendientes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Implica una nueva prórroga sobre ajustes que ya venían siendo diferidos desde 2024 y 2025, en el marco de una política que busca evitar un traslado pleno de la carga tributaria al precio final de las naftas y el gasoil.

Deterioro del impuesto

De acuerdo al análisis económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el valor real del impuesto a los combustibles había experimentado un fuerte deterioro desde 2021.

Tras haberse mantenido relativamente estable desde 2018 -cuando rondaba los $570 por litro a valores actuales-, la falta de actualización en un contexto de alta inflación provocó una caída abrupta.

El punto más bajo se registró en enero de 2024, cuando el tributo equivalía a apenas $72 por litro en términos reales, lo que implicó una pérdida cercana al 88 por ciento respecto del nivel inicial.

A partir de febrero de ese año comenzaron a implementarse recomposiciones parciales, que permitieron recuperar parte del terreno perdido.

Actualmente, el impuesto se ubica en torno a los $367 por litro, lo que representa una mejora respecto de los mínimos recientes, pero aún se mantiene un 38 por ciento por debajo del nivel real que tenía en 2018.

IVA en las finanzas

En el caso de las tasas de interés y las operaciones financieras, el impuesto más importante es el IVA (Impuesto al Valor Agregado, (21%) aunque no es el único porque también hay impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos).

El IVA también se aplica sobre los gastos (tantos los mensuales, como los de renovación anual), lo que encarece mucho el financiamiento de los saldos y el uso del pago mínimo.

El Impuesto de Sellos se computa sobre todos los consumos del mes. Las provincias cobran distintas alícuotas. Córdoba, por ejemplo, el 1,5% sobre los gastos totales del resumen.

En cuanto a Ingresos Brutos, las provincias también aplican retenciones y percepciones a los consumidores finales, sobre los gastos del mes.

Desde 2018 rige el IVA del 21% a los pagos de servicios del exterior (también se conoció como “impuesto Netflix”), que impacta en todos los consumos como las suscripciones de Google, Spotify, Amazon, PlayStation y otros similares.

Aunque el impuesto PAIS se derogó a fines de 2024, todavía sigue vigente una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias cuando los consumos en dólares (viajes, compras online o gastos en el exterior) se pagan en pesos. Esto no aplica si se pagan con dólares.

Cuando se renueva la tarjeta se cobra un monto fijo una vez al año, que muchos bancos lo dividen en dos o tres cuotas mensuales.

Además de lo que percibe el banco, hay que sumarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%.

Se pueden aplicar como gastos de mantenimiento o de envío de resumen (aunque ahora, la mayoría son digitales).

Se cobra solamente si tenemos que realizar un pago en ese mes (aunque sea de débito automático).

También está gravado con el 21% del IVA y es más alto si la tarjeta es internacional o si es Premium. (N/A)