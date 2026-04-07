Norpatagónico: mirá quiénes fueron los mejores en el "Pro-Am", a la espera del 45° Abierto

Andrés Gallegos, bicampeón del Norpatagónico, y una selfie para el recuerdo de sus compañeras de equipo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se disputó hoy el tradicional torneo "Pro-Am" del Norpatagónico, en la previa de la 45 edición del Campeonato Abierto que se disputará desde mañana en el Club de Golf Palihue.

Como antesala a la histórica competencia que se desarrolla en nuestra ciudad, a lo largo de la jornada de hoy se llevó a cabo el torneo por equipos compuestos por un jugador profesional y tres amateurs.

Entre las 17 cuaternas que participaron, la más destacada fue la que tuvo al suarense Julián Etulain como Pro, junto a Gastón Llado, Julio César Suárez, Galo Suárez y Marcos Grismann.

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En total sumaron un score de 54 tras completar la vuelta a los links.

El suarense Julián Etulain lidero el equipo de "Pro-Am" que ganó esta tarde.

La tabla quedó de la siguiente manera:

2) Ezequiel Beloqui, Macarena Ogoillo, Gerardo Bettini, Juan Ignacio Elías y Claudio Rosetto (Score: 55).

3) Franco Scorzato, Carolina Musa, Inés Vitalini, Marisa Chavarría y Carina Ciccioli (Score: 55).

4) Leandro Marelli, Adrián Achinelly, Mariano González Martínez, Mariano Rodríguez Alcobendas y José María Marra (Score: 55).

5) Oreste Focaccia, Alejandro Olmedo Wehitt, Gabriel Martínez, Diego Macías y Gustavo Altuna (Score: 57).

6) Juan Arozena, Valentín Carrió Mottola, Tomás Girotti, Lorenzo Pauletti y Gerónimo Pauletti (Score: 57).

7) Mauro Baez, Damián Sansone, Walter Bravo, Diego Temperán y Andrés García (Score: 57).

8) Franco Romero, Walter Veppo, Cristian Jouglard, Horacio Del Punta y José María Muelas (Score: 57).

9) Gustavo Acosta, Marcelo Pérez Lahitte, Gabriel Peluffo, Aníbal López y Patricia D’Amico (Score: 57).

10) Nelson Ledesma, Sebastián Tucat, Gustavo Stamati, Cristian Luzzi y Fernando Monacelli (Score: 58).

11) Jesús Montenegro, Ricardo De Loredo, Claudio González, Guillermo Dorcazberro y Marcelo Asensio (Score: 59).

12) Juan Obligado, Paula Douma, Cristina Mayer, Claudia Cattaneo y María E. Bertacco (Score: 59).

13) Andrés Gallegos, Rita Amengual, Virginia Gabbarini, Lidia Vincent y Patricia Sahores (Score: 60).

14) Marcos Montenegro, Alejandro Cantarelli, Sergio Cantarelli, Guillermo Cantarelli y María Lidia Cantarelli (Score: 60).

15) Mariano Benítez, Marcelo Giampieri, Ricardo Cangelosi, Javier E. García y Claudio Yemal (Score: 60).

16) Miguel A. Carballo, Jorge Vidal, Horacio Verdecchia, Martín Alonso, Alberto Urra (Score: 63).

17) Daniel Altamirano, Gonzalo Cos, Guillermo Cos, Jorge Sgavetti y Daniel Bonacci (Score: 63).