El STMBB jerarquiza el deporte con un nuevo liderazgo

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca sumó recientemente una nueva pieza a su estructura dirigencial: Pablo Landeiro fue designado como secretario de Deportes, en un movimiento que consolida su presencia en un área donde ya venía trabajando desde el campo de juego, como director técnico del equipo femenino de Primera.

Lejos de tomarlo como una carga, Landeiro recibió el nombramiento con entusiasmo y sentido de pertenencia.

“Contento obviamente. Siempre es satisfactorio representar a los compañeros y sobre todo en un área en la cual uno se siente cómodo”, expresó, al tiempo que agradeció la confianza del secretario general, Miguel Agüero, por sumarlo a la Comisión Directiva del gremio.

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“No esperaba la propuesta, pero la tomé con naturalidad. No es algo forzado u obligado, sino que me gusta el desafío”, agregó.

El flamante funcionario ya se encuentra delineando la agenda deportiva del año, con una planificación que combina continuidad y nuevos proyectos. Entre las primeras acciones, destacó la reciente realización del torneo intersindical nocturno de fútbol, que volvió a posicionarse como una de las actividades más convocantes del verano bahiense.

El certamen evidenció un crecimiento sostenido: pasó de ocho equipos en sus inicios a doce en la última edición, con expectativas de seguir ampliándose en 2027.

“Fue una experiencia muy buena, con muchos gremios de Bahía y uno de Azul. Ahí estuvo trabajando muy fuerte Nico Goroso, que hizo un gran aporte en la organización, y también se debe destacar la participación de compañeros de otras secretarías del sindicato para que salga todo perfecto”, valoró.

En paralelo, el STMBB mantiene su participación en la Liga del Sur con el equipo femenino de Primera División y de Reserva, un espacio que Landeiro conoce de cerca como entrenador del principal conjunto, y en la Liga Comercial con cuatro categorías masculinas.

Esa doble función le permite tener una mirada integral del deporte dentro del gremio, tanto desde la competencia como desde la gestión.

Aunque su desembarco en la dirigencia sindical pueda parecer un giro en su carrera, Landeiro reconoce que el camino se fue construyendo de manera progresiva. Su paso por funciones organizativas en el club Villa Mitre y su experiencia como delegado municipal en Villa Harding Green fueron antecedentes que hoy cobran sentido.

“Ni siquiera cuando empecé a dirigir imaginaba algo así. Pero ser DT también te da mucha experiencia de gestión y liderazgo, porque representás a un plantel numeroso. Es obvio que la labor sindical es distinta, pero la impronta de uno es similar”, reflexionó.

La simultaneidad de funciones —secretario de Deportes, entrenador y trabajador municipal en el área de Conservación Vial— implica una exigencia diaria que no pasa desapercibida. Sin embargo, asegura haber encontrado un equilibrio.

“Me demanda más tiempo, pero lo tengo bastante organizado. A la tarde se la dedico al gremio y a entrenar a las chicas”, explicó.

En ese esquema, destacó el acompañamiento de un equipo consolidado: “Cuento con un gran grupo de trabajo armado por mi antecesor, ‘Chacarero’ García, que sigue colaborando a la par nuestra y es un referente permanente para consultas”.

En cuanto a la proyección, el objetivo es ampliar la oferta deportiva para los afiliados y generar nuevos espacios de participación.

Actualmente, el sindicato cuenta con fútbol y vóleibol —este último desarrollado en instalaciones del club Barracas, a partir de un acuerdo que permite sostener una actividad con cerca de 50 personas de distintas edades—, pero la intención es sumar disciplinas que respondan a las demandas de los trabajadores y sus familias.

Las limitaciones de infraestructura, tras el tornado de fines de 2023 que derribó el gimnasio cubierto, obligan a repensar la planificación. Sin embargo, Landeiro remarcó que el predio sindical ofrece múltiples alternativas para potenciar actividades al aire libre.

En esa línea, confirmó el regreso del tradicional torneo de pesca en Monte Hermoso, uno de los eventos más esperados por los afiliados.

“Estamos buscando la fecha ideal, pero la intención es poder hacerlo en lo que resta del año, porque es algo que al afiliado le gusta mucho”, señaló.

Otra de las iniciativas que volverá a ponerse en marcha es la escuelita mixta de fútbol, destinada a hijos e hijas de afiliados de entre 6 y 14 años, que el miércoles 1 retomó sus actividades.

“El espacio no solo apunta a la formación deportiva, sino también a la contención social y al fortalecimiento del sentido de comunidad dentro del gremio”, señaló Landeiro.

En paralelo, también avanzan obras clave para el crecimiento del área. Entre ellas, la instalación de iluminación artificial en la cancha principal de fútbol, un proyecto que ya cuenta con gran parte de los materiales adquiridos y que representa una inversión muy significativa.

“Ya está comprado casi todo lo que se necesita, faltarían instalar las columnas y realizar el cableado”, detalló.

Con gestión, presencia territorial y el conocimiento que le otorgan años dentro del deporte, Landeiro inicia una etapa en la que buscará articular su perfil técnico con la conducción institucional.

El desafío será sostener el crecimiento de las actividades, ampliar la participación y consolidar al deporte como un espacio central de encuentro, integración y desarrollo para la familia municipal.