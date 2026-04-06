Preocupación por las revelaciones de una presunta operación de espionaje ruso contra Milei

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al Gobierno y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales.

De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional.

Este lunes, la Casa Rosada les negó el acceso a periodistas de los medios involucrados en la supuesta campaña rusa contra el presidente Javier Milei. El Gobierno busca, además, citar a los directivos de las empresas de medios y evalúa iniciar una denuncia penal.

ADEPA subrayó que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente.

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“Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, alertó la entidad.

En este contexto, la asociación exhortó a los medios a extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública.

“ADEPA insta a que se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”, expresaron en un comunicado.

Campaña de desprestigio a Milei

En las últimas horas, un consorcio internacional de periodistas difundió la información sobre una supuesta campaña de desinformación impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei.

Según la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos.

De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.

La maniobra tuvo como punto de partida abril de 2024 y se prolongó por al menos seis meses, en un contexto de alineamiento del Gobierno argentino con Ucrania en el conflicto bélico con Rusia. El objetivo, según el informe, era influir en la opinión pública local mediante la difusión de contenidos falsos o engañosos, en línea con intereses geopolíticos del Kremlin.

La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.

Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial. (con información de TN)