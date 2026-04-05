TN Clase 3: Canapino volvió a ganar y subió al 2º lugar del campeonato

Agustín Canapino logró su segunda victoria consecutiva en TN Clase 3, en el cierre del cronograma de actividades válido por la tercera fecha del Campeonato 2026 diputado en el Autódromo Rosario, sumando su tercera victoria en la divisional contemplando las últimas cuatro competencias disputadas.

A bordo del Chevrolet Cruze atendido por Salvita Racing, el piloto arrecifeño sumo 39 de los 42 puntos en disputa este fin de semana, avanzando al segundo lugar del campeonato, a sólo cinco puntos de Facundo Chapur, que finalizó la competencia en el quinto lugar.

Un punto clave en su victoria fue a haber elegido largar desde el sector externo, donde se encuentra pintado el primer cajón de partida. La largada del puntero, y el retraso de Leonel Pernía en ese instante comenzaron a sentar las bases de un éxito que se confirmó luego de las 20 vueltas de carrera, encabezando el podio que completaron Ricardo Risatti y Leonel Pernía, quien, a pesar del inconveniente antes apuntado y de dos despistes durante el desarrollo de la carrera, arribó al tercer lugar de la competencia.

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Para Ricardo Risatti, el segundo puesto en la prueba rosarina significa el segundo en su campaña deportiva. El anterior, lo había logrado el 16 de mayo de 2010, cuando vencía en el Autódromo Ciudad de Pigue, mientras que Leonel Pernia se reencontró con el podio luego de poco más de un año y medio, cuando el 14 de julio de 2024 lograba el segundo lugar en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

Julián Santero completó la competencia en el cuarto lugar, cerrando un destacado de estreno del Volkswagen Virtus construido por GR Competición, mientras que Facundo Chapur completó las principales posiciones de esta competencia. Detrás, Facundo Ardusso realizó una excelente competencia, luego del inconveniente protagonizado en la apertura de la tercera serie, clasificando en el sexto lugar de la prueba. Sebastián Gómez, Bautista Damiani, Jonatan Castellano y Matías Muñoz Marchesi completaron la primera decena de clasificados.

Facundo Chapur lidera el Campeonato 2026 sumando 86 unidades, superando parcialmente a Agustín Canapino, por cinco puntos. Sebastián Gómez (68), Julián Santero (65) y Facundo Marques (58), completan las principales posiciones luego de tres fechas disputadas. El primer tercio del certamen cerrará el 3 de mayo, en el Circuito San Juan Villicum, por la cuarta fecha.

Clasificación

Los diez primeros, tras 20 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 37’35”317/1000

2º Ricardo Risatti (H) (Critroën C-Elyse) a 1’271/1000

3º Leonel Pernía (Honda Civic) a 2’397/1000

4º Julián Santero (VW Virtus) a 2’905/1000

5º Facundo Chapur (Honda Civic) a 3’753/1000

6º Facundo Ardusso (Toyota Corolla) a 4’731/1000

7º Sebastián Gómez (VW Vento) a 5’751/1000

8º Bautista Damiani (VW Vento) a 6’595/1000

9º Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) a 7’394/1000

10º Matías Muñoz Marchesi (VW Vento) a 7’730/1000