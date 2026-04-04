La variada producción regional se muestra en Monte Sabores

Entre hoy y mañana se desarrollarán las jornadas más atractivas del encuentro gastronómico Monte Sabores, un espacio que el municipio de Monte Hermoso apunta a transformar en protagonista central del calendario turístico regional.

Esta quinta edición de la fiesta –que comenzó ayer en la plaza parque General San Martín- cuenta con 25 puestos de gastronomía, beer-trucks y coctelería, así como una feria de productores regionales con más de 50 stands.

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En estos puestos es posible degustar y adquirir distintas elaboraciones de emprendedores de la región. Esto incluye desde aceites de oliva de primerísimo nivel hasta chacinados, quesos, conservas, dulces, chocolates y hasta vinos, entre otros.

La entrada tiene un costo de 5.000 pesos. A cambio, cada persona que paga la entrada recibe un voucher que puede canjear por productos dentro del predio.

Hoy y mañana habrá espacios de cocina en vivo, espectáculos musicales y las esperadas clases magistrales de los cocineros Felicitas Pizarro (hoy) y Mauricio Asta (mañana).

Felicitas Pizarro es una de las cocineras y sommeliers más influyentes de la escena gastronómica argentina actual. Su salto a la fama internacional fue cinematográfico: en 2013 ganó un concurso mundial organizado por el reconocido chef británico Jamie Oliver, lo que lanzó su carrera en los medios digitales y televisivos.

Aunque ya trabajaba en el sector gastronómico, su vida cambió cuando participó en el certamen de youtube "Jamie Oliver's Search for a Food Star" (La búsqueda de una comida estrella de Jamie Oliver). El video de Felicitas cocinando un bife de chorizo relleno con chimichurri no solo ganó el concurso, sino que le permitió integrarse a la red global de cocineros de Oliver, posicionándola como una referente de la cocina argentina joven e innovadora.

Felicitas es egresada de la escuela de cocina de Gato Dumas y también se formó como sommelier. Su estilo es descontracturado, y su cocina es accesible y divertida, con una fuerte predilección por la cocina al aire libre, las brasas y los productos de estación.

Se caracteriza además por compartir recetas que evocan momentos compartidos con su familia, influenciada por la tradición de su abuelo, Juan Carlos Saravia, recordado líder de Los Chalchaleros.

Felicitas fue una de las figuras centrales del canal El Gourmet, con programas como Felicitas Play, Cocina al Aire Libre y Parrilla a la Mexicana. Además, fue jurado del reality El Gran Premio de la Cocina (eltrece), ha publicado varios libros de cocina y ha llevado adelante su propio proyecto gastronómico.

Mauricio Asta –protagonista central de la jornada de mañana- es uno de los pasteleros más carismáticos y reconocidos de Argentina. Con un estilo que combina la técnica rigurosa con una personalidad histriónica y divertida, se ha consolidado como un referente de la "pastelería de autor" y una figura infaltable en la televisión gastronómica.

Comenzó su formación en la Escuela de Cocina de Mausi Sebess, una de las más prestigiosas del país. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a perfeccionarse en el exterior, realizando cursos en Estados Unidos en instituciones como el Culinary Institute of America, donde absorbió tendencias internacionales que luego aplicaría en su propio estilo.

Antes de ser una estrella de televisión, trabajó en cruceros y en las cocinas de grandes hoteles y restaurantes, lo que le dio una base técnica muy sólida.

Su popularidad explotó gracias a su participación en el canal Utilísima Satelital y, posteriormente, en El Gourmet. Programas como La Pastelería lo mostraron como un docente nato, capaz de explicar procesos complejos de forma simple y amena.

Se especializa en piezas visualmente impecables, como macarons (su gran especialidad), monoporciones y tartas modernas, en las que mezcla la tradición europea con el gusto argentino.

Durante años lideró su propio local en la zona de Martínez (San Isidro), y es autor de varias obras sobre pastelería y gastronomía.

El jefe comunal montehermoseño Hernán Arranz señaló que la fiesta es "un evento de calidad" directamente vinculado con el perfil turístico del balneario balneario.

"Cumple con los requisitos del Monte Hermoso que queremos, que es ser una playa boutique. El futuro de la celebración está marcado por el éxito que tenga el mercado de productos regionales", aseguró.

Arranz ponderó el esfuerzo que implica sostener este tipo de iniciativas, algo que —sostuvo— en el balneario se hace "a pulmón".

"Esperemos que esta sea la mejor de las cinco ediciones. Nuestra fecha coincide con una fiesta muy grande que se realiza en Bahía (la del Camarón y el Langostino), pero ambas tienen reconocimiento, justamente, porque la gente las eligió y por la calidad de todo lo que se ofrece", explicó.

Mencionó también que el objetivo es que Monte Sabores deje de ser una fiesta municipal y se transforme en regional.

“Mi aspiración es que se convierta en un encuentro itinerante que tenga presencia en todas las fiestas importantes de la región, con la participación de 100 o 150 productores y elaboradores regionales”, señaló.

El secretario de Cultura y Turismo, Franco Gentili, destacó el crecimiento sostenido de la fiesta y el trabajo que se ha realizado en cada una de las ediciones anteriores.

"Tratamos año a año de mejorar la celebración, sobre todo en la calidad. Es un evento local, pero con un fuerte sentido regional —subrayó—. Nuestra principal política es generar turismo todo el año. Buscamos romper con la estacionalidad de los destinos de sol y playa a través de eventos como este y otros que ya forman parte del calendario y que adquieren notoriedad".

Cada año la feria viene sumando atractivos, como el patio gastronómico con decenas de puestos, invitaciones a chefs de renombre nacional, actividades para niños, charlas con productores y espectáculos musicales.