Un diputado presentó un proyecto para que Argentina no se involucre en la guerra en Medio Oriente

El diputado nacional Eduardo Valdés, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para mantener a la Argentina “al margen” de todo conflicto bélico internacional, en medio de la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La iniciativa del diputado también busca conseguir la aprobación del Congreso Nacional para que el país no realice movimientos de tropas ni asuma compromisos militares.

Argentina rompió todo tipo de relación diplomática con Irán, demostrando su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, luego de haber declarado persona no grata y haber expulsado del país al máximo representante diplomático iraní, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La medida del Gobierno se tomó el último jueves, luego de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un texto con duras críticas hacia la Casa Rosada por la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Cancillería explicó que la expulsión respondió a expresiones que contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Según la iniciativa ingresada en la Cámara de Diputados, la posición del Gobierno “entra en abierta contradicción con los principios de paz, no intervención y solución pacífica de las controversias que históricamente guiaron la política exterior argentina”.

Valdés remarcó que el país “se caracterizó históricamente por ser un defensor del multilateralismo y del derecho internacional”, y alertó que este tipo de definiciones públicas “dejan de ser meramente retóricas cuando empiezan a traducirse en posibles acciones concretas”. (NA)