Milei convocó a una reunión el lunes con sus principales funcionarios para retomar la iniciativa política

El presidente Javier Milei encabezará el próximo lunes en Casa Rosada una reunión con sus principales funcionarios para mostrar unidad y retomar la iniciativa política, tras el impacto de las polémicas en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien será parte del encuentro.

La cumbre será a las 12 del mediodía, luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por la escalada de las irregularidades en las que se vio envuelto el ex vocero presidencial, además de otras escándalos como las novedades que hubo días atrás en el caso de la presunta estafa de la criptomoneda Libra que promocionó el mandatario.

La ultima reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero y ahora servirá para dar otro respaldo a Adorni, en medio del debate puertas adentro del oficialismo sobre si se debe seguir mateniendo al jefe de Gabiente en su cargo.

Adorni enfrenta denuncias por la adquisión de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus vuelos a Punta del Este en aviones privados y la presencia de su esposa en el avión oficial para viajar a Nueva York.

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El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le renovó su apoyo, aunque lo cierto es que el operativo para dar vuelta la página y superar las polémicas en torno a Adorni no vino dando resultados.

Este jueves, el ex vocero flanqueó al Presidente en el acto en Retiro por los caídos en Malvinas. (NA)