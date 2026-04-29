Liberman defendió el rumbo económico de Milei y cuestionó la “campaña anticipada” en Bahía

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, pasó por el programa Allica y Prieta —que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play— y dejó definiciones sobre la actualidad política y económica del país, la situación de Bahía Blanca y el escenario electoral que empieza a asomar.

Liberman venía de participar de un encuentro de la Fundación Libertad, encabezado por el presidente Javier Milei. “Con la gente de la fundación tengo relación de hace muchos años, trabajé con ellos hace casi 30 años y fui consejero académico. Para mí siempre es un placer participar”, contó.

Sobre la exposición del mandatario, destacó el tono técnico y el nivel de detalle: “Lo vi muy enfocado. Fue una charla excelente, muy técnica, con mucho andamiaje de datos. Explicó lo que se hizo, hacia dónde va el gobierno y mostró comparativos con administraciones anteriores. Fue muy profesional”, sostuvo.

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Incluso reveló que pudo saludarlo brevemente al finalizar. “Lo saludé cuando salía. Fue un saludo rápido, cálido, como es él. Llegó, dio la conferencia y se fue”, relató.

Consultado sobre la situación económica y la persistencia de tensiones inflacionarias, Liberman defendió la estrategia oficial y aseguró que el gobierno mantiene un rumbo definido.

“Lo veo ocupado, enfocado en resolver el problema. Esto no es un gobierno de medidas de corto plazo o de ir corrigiendo sobre la marcha. Acá hay un programa integral, una visión clara de devolverle al sector privado lo que es del sector privado, quitarle carga tributaria, regulaciones y gastos innecesarios”, mencionó.

“Los indicadores no van todos a la misma velocidad y eso genera tensiones —continuó—. Pero veo una determinación muy clara de sostener lo que hay que hacer, incluso sabiendo que curar problemas estructurales lleva tiempo y sacrificio”.

En ese sentido, marcó una diferencia con gestiones anteriores: “Lo más fácil sería abrir la canilla en un año electoral y repartir recursos para ganar elecciones. Acá no se está haciendo eso”.

Uno de los puntos donde puso especial énfasis fue en la necesidad de avanzar con una reforma fiscal profunda, y cuestionó a gobernadores e intendentes por no acompañar.

“La principal reforma que adeuda la Argentina es la fiscal. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme por racionalizar gastos y bajar impuestos, pero tenés provincias y municipios inventando nuevas tasas e impuestos”.

Sobre el caso del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, en otro tramo de la entrevista, Liberman señaló que “no me gusta la condena por redes”.

“Si hay un problema judicial, que lo resuelva la Justicia. No me gusta que se politicen estas cosas antes de tiempo. No soy de sostener debates mediáticos sobre causas judiciales. Lo conozco a Adorni, sé que es muy buena gente. Si la Justicia encuentra algo, se verá. Pero no me gusta ajusticiar por redes”, remarcó.

En tanto, al ser consultado sobre su posible candidatura a intendente en 2027, afirmó que “me exaspera la ansiedad electoral”.

"La gente no está pensando en eso, no es un tema de agenda. No tiene sentido meter ese debate ahora. Estás en un cargo público, hacé tu laburo. No uses ese lugar para perfilarte como futuro candidato. Hay cosas en Bahía que tienen más un tinte electoral que un cambio real, no tiene nada que ver con lo que pasa”, agregó.

Aunque también declaró: “Nunca me bajé de esa posibilidad, pero tampoco depende solo de mí. Es un espacio colectivo y hoy me está tocando jugar de legislador”.

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