Basurales: "No solo se trata de multas económicas; pueden aplicarse inhabilitaciones o clausuras"

Este martes 28 se presentó el programa municipal "Bahía Limpia", en el que se dieron a conocer los nuevos vehículos adquiridos y el sistema de denuncias para quienes arrojen basura en lugares no habilitados. En ese marco, Carlos Salgado, titular del Juzgado de Faltas, dialogó con LU2 sobre las sanciones previstas para los infractores.

"La responsabilidad es aplicar la normativa vigente para acompañar esta política pública vinculada a la salud ambiental y disponer las sanciones que correspondan en cada caso particular", indicó Salgado.

"El rango de las multas por arrojar basura en lugares inadecuados es bastante amplio. En nuestro caso, las infracciones desde el punto de vista monetario podrían ir desde los 800 mil hasta los 80 millones de pesos", aseguró.

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"Eso restablece la ordenanza de tratamiento de residuos solidos urbanos: las multas se miden en módulos, que en este caso, toman como parámetro el sueldo mínimo de un empleado municipal. Entonces van desde uno hasta 100, para las diferentes infracciones", explicó.

La ordenanza sobre el tratamiento de residuos sólidos contempla sanciones que inician en infracciones menores, como sacar un mueble a la calle, hasta millonarias, con empresas que vierten residuos altamente contaminantes en lugares prohibidos.

Problemas sanitarios graves se producen por basurales a cielo abierto.

"Se contemplan múltiples situaciones y sanciones: desde casos vinculados a animales, hasta residuos peligrosos o contaminantes y la responsabilidad de empresas. No se trata únicamente de multas económicas; también pueden aplicarse inhabilitaciones o clausuras. Es importante entender que no solo se sanciona a una persona que arroja residuos en un lugar no habilitado, sino también a empresas u organismos que no utilizan los espacios correspondientes. En esos casos, las sanciones son más severas", aseguró.

El programa "Bahía Limpia" contempla la denuncia como una herramienta para poder finiquitar el inconveniente con los basurales a cielo abierto. En este sentido, se brindó un número de Whatsapp (291-5090321) para enviar pruebas que pueden resultar claves para infraccionar a quienes incumplen con la norma.

"Es difícil recolectar las pruebas necesarias, pero el cuerpo de inspectores del Departamento de Saneamiento Urbano del Municipio hace un gran trabajo sobre eso. Muchas veces, cuando se reciben las denuncias y se toma el conocimiento de que en determinado lugar se está comenzando a formar un basural se empiezan a tomar los recaudos necesarios para poder identificar al infractor. Hace un par de semanas lo vimos: a través del CeUM se puedo identificar a la persona que estaba arrojando residuos en una camioneta de transporte y se la multó". dijo el Juez de Faltas.

"A partir de un dato concreto, que en este caso fue la matrícula del dominio del vehículo, se pudo llegar al autor de los hechos. Nosotros hacemos la consulta correspondiente en la base de datos de la dirección de Tránsito Automotor y, por supuesto, citamos al titular de ese dominio. Y en el caso de que no exista esa información se tratará de recopilar pruebas como videos y fotos, etc.".

Los peligros son también de otra índole, como incendios.

El objetivo del programa es concientizar a la comunidad sobre la importancia de no arrojar residuos en lugares que puedan generar un impacto negativo, como la contaminación del suelo y de las napas, o problemas sanitarios derivados de la proliferación de roedores y mosquitos. Además, busca seguir promoviendo el tratamiento y reciclado de residuos, y recuperar espacios para uso comunitario en sectores donde antes funcionaban basurales.

"La gente, de manera irresponsable, arroja basura en terrenos que no están habilitados, sin considerar los problemas que esto genera: focos de infección, proliferación de roedores y otros animales, entre muchas consecuencias que terminan afectando a toda la sociedad. En definitiva, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso, cuando se apunta al infractor, se aborda solo una parte del problema, ya que es necesario trabajar en todos los aspectos", concluyó Salgado.