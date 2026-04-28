Comercial-Argentino y Sportivo-Ateneo, los destacados de la séptima fecha de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con Comercial (uno de los punteros)-Argentino y Sportivo Bahiense-Ateneo como partidos destacados, se disputará hoy, desde las 21, la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En tanto Altense, otro de los que está en lo más alto, recibirá a Espora. También se medirán El Nacional-9 de Julio, Velocidad-San Lorenzo y La Falda-Bahía Basket.

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Comercial-Argentino

Comercial se anotó un triunfazo de visitante ante San Lorenzo, por lo que sumó doble ante otro candidato (lo había hecho también frente a 9 de Julio) y se encontró en lo alto de la tabla.

Argentino, por su parte, se recuperó venciendo a Ateneo, tras ceder ante San Lorenzo y Sportivo. De visitante, aún no pudo ganar: 0-3.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Joel Schernenco.⁩

Novedades: el portuario continúa sin Manuel Maina (desgarro en un aductor). Estiman que regresaría para la octava fecha. En Argentino se ausenta nuevamente Juan Pedro Paronetto (distensión biceps femoral).

Sportivo Bahiense-Ateneo

Sportivo le ganó el viernes a a Altense, único invicto que quedaba, con todo lo que eso significa. Ateneo, por su parte, sumó la segunda caída consecutiva, esta vez frente a Argentino.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: el tricolor vuelve a contar con Gerónimo Stach (cumplió la sanción) y continúa sin Bruno Guaglianone (esguince). Los puntaltenses, en tanto, no sufren ausencias.

El Nacional-9 de Julio

El Nacional viene de sumar su primer triunfo de visitante, al vencer a Espora. En tanto, 9 de Julio ganó dos, perdió dos y ganó nuevamente dos.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Alberto Arlenghi.

Novedades: el celeste no tiene a Octavio Rayes (viaje de estudios) y en 9 de Julio es duda Bruno Rodríguez (tobillo).

Velocidad-San Lorenzo

Los dos llegan golpeados: Velocidad por permitirle a Bahía Basket sumar la primera victoria de la temporada y, anteriormente, perder en suplementario ante 9 de Julio. En el caso de San Lorenzo, por ceder ante Comercial, en suplementario, tras cuatro victorias en fila.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

Novedades: en el azulgrana rota Pablo Pollio. En el naranja la mala noticia es que Juan Ignacio De Pástena habría sufrido -deben confirmarlo- un desgarro. Y está en duda Ramiro Aguirre (codo).

La Falda-Bahía Basket

La Falda y Bahía Basket son dos de los tres que cierran las posiciones, por lo que se trata de rivales directos. El único festejo del albirrojo fue ante El Nacional y el azul le ganó a Velocidad en su última presentación.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Juan Agustín Matías, Sam Inglera y Alexia González.

Novedades: el local está completo, mientras que en la visita retorna Bruno Gigliotti (estuvo de viaje laboral).

Altense-Espora

Tienen récord inverso: Altense perdió el invicto el último viernes (5-1) y Espora sólo le ganó a La Falda: 1-5.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Novedades: los locales están completos y la visita no tiene a Marcos Pascual.

Posiciones

1º) Altense, 11 puntos (5-1)

2º) Comercial, 11 (5-1)

3º) 9 de Julio, 10 (4-2)

3º) San Lorenzo, 10 (4-2)

3º) Sportivo, 10 (4-2)

6º) Argentino, 9 (3-3)

6º) Ateneo, 9 (3-3)

6º) Velocidad, 9 (3-3)

9º) El Nacional, 8 (2-4)

10º) Espora, 7 (1-5)

10º) La Falda, 7 (1-5)

10º) Bahía Basket, 7 (1-5)

Mañana

Finalmente la Asociación Bahiense resolvió que mañana miércoles se dispute íntegramente la sexta fecha de la LBB Bronce, tras la suspensión del domingo.

Jugarán Caza y Pesca-Bahiense del Norte B, Fútbol y Tenis-Sporting, Sportivo Bahiense B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas y Fortín Club-Los Andes.

También se jugará la cuarta fecha de la LBB Oro Femenino, con 9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense-Sportivo. Libre, Estudiantes.

En tanto, adelantarán, por la LBB Oro, Olimpo-Pueyrredón (por streaming).