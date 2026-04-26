Las emociones vividas en el marco de un conflicto armado

Por Natalia Miguel

Ramona Nieto, autora del libro “Reminiscencias de una enfermera naval" recibió el decreto de beneplácito por parte del Concejo Deliberante de Coronel Rosales.

La obra constituye un emotivo homenaje a los soldados heridos y caídos durante la Guerra de Malvinas, materializado mediante la palabra escrita.

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La autora es una ciudadana catamarqueña radicada en Punta Alta desde el año 1971, quien cursó sus estudios en la Escuela de Sanidad Naval y desarrolló su carrera profesional como enfermera.

Durante el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982, mientras cursaba un embarazo, cumplió funciones en el Hospital Naval de Puerto Belgrano atendiendo a los heridos provenientes del teatro de operaciones, mientras su esposo se encontraba embarcado en plena guerra.

Estas vivencias personales y profesionales, profundamente atravesadas por el dolor, el coraje y el compromiso, motivaron a Ramona Nieto a dejar testimonio a través de este libro que constituye un acto de memoria, gratitud y reconocimiento.

La obra se presenta en forma de poemario, un formato que, a través de la sensibilidad y la estética de la palabra, busca llegar al corazón del lector para transmitir las emociones vividas en el marco del conflicto armado.

Mediante sus versos, la autora expresa no solo el recuerdo de los momentos compartidos con los soldados heridos y los cuidados brindados a ellos, sino también la carga emocional como esposa y madre en medio de la guerra.

En el prólogo del libro, manifiesta su deseo de que esta obra llegue a las nuevas generaciones, especialmente a los niños, para que comprendan y valoren en primera persona lo vivido por los veteranos, reconociendo el rol vital de quienes lucharon y también de quienes los cuidaron y sostuvieron.

Su testimonio destaca la importancia de difundir en escuelas y ámbitos familiares el legado de quienes protagonizaron la historia reciente del país, incentivando el respeto y el sentido de pertenencia nacional.

El mensaje de "Reminiscencias de una enfermera naval refleja no solo el sacrificio de los combatientes, sino también el de las mujeres que, desde los hospitales, brindaron contención física y emocional a los heridos, constituyéndose en parte fundamental del esfuerzo bélico argentino.

La primera presentación de esta obra se realizó el 4 de abril de 2025 en el Departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca, y su llegada a Punta Alta reviste especial significación por tratarse del lugar donde la autora vivió aquellos acontecimientos y donde reside actualmente.

Luego, el 15 de junio de 2025, se hizo lo propio en el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, en la sede ubicada en Villanueva esquina Paso.

"Es deber de este Honorable cuerpo acompañar y visibilizar estos actos de memoria que dignifican a nuestros héroes y ponen en valor la función de la mujer argentina durante la guerra", se menciona en el decreto.