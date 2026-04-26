Punta Alta: iba en una moto hurtada, lo detuvieron y le encontraron cocaína entre sus prendas
El hecho se produjo cerca de las 22 en la calle Santiago del Estero al 400, de la vecina localidad.
Un hombre fue aprehendido esta noche por personal de la Comisaría de Coronel Rosales en calle Santiago del Estero al 400, de Punta Alta, acusado de encubrimiento y tenencias de estupefacientes, informaron fuentes policiales.
El hecho se produjo cerca de las 22 en calle Río Negro al 300, de la vecina localidad, cuando los efectivos interceptaron a Juan Cruz Miller, de 27 años, quien circulaba en una moto y, al notar la presencia policial, abandonó rápidamente el vehículo e intentó escaparse de a pie, aunque no pudo lograr su intento de huida.
Miller quedó demorado por el personal, quien constató que entre sus prendas tenía un "envoltorio conteniendo sustancia similar a cocaína, arrojando un pesaje de 6.6 Gs".
En paralelo, se logra establecer que la motocicleta en la que se desplazaba -una Honda Wave- cuenta con un pedido de secuestro activo por hurto, mientras se encontraba estacionada en el centro de Punta Alta.
Intervienen en las causas las UFIJ 19 y 12 del DJBB y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.