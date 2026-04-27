Cortan el tránsito en un sector del centro por recambio de cañería

El Municipio de Coronel Rosales informó que hasta el mediodía se mantendrá un corte de tránsito en calle Humberto al 200, en la intersección con Urquiza, por trabajos de recambio de cañería de agua.

Las tareas están a cargo de la empresa C&E y comenzaron a las 8. La circulación permanece interrumpida en el sector.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona para evitar inconvenientes.