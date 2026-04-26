A 3 días de una jornada clave, el Gobierno ultima los detalles de la presentación de Adorni en Diputados

El Gobierno busca usar la exposición de Manuel Adorni en Diputados como punto de partida para relanzar la gestión después de semanas de tensión política. El jefe de Gabinete prepara una presentación técnica -sin confrontación en el arranque- y en Nación sostienen que el objetivo es atravesar la sesión con orden para después retomar la agenda de anuncios, conferencias de prensa y reformas legislativas.

El ministro coordinador mantuvo esta semana una serie de reuniones con sus equipos de comunicación y sigue en contacto permanente con su entorno más cercano. En Nación aseguran que también hay coordinación con el equipo del asesor Santiago Caputo, que sigue de cerca el armado discursivo y el diseño político de la exposición. “Adorni se juega el cargo, pero estamos confiados”, expresan.

La trastienda tiene dos planos. El primero es institucional: el oficialismo quiere que el funcionario exponga la marcha del Ejecutivo, responda sobre gestión y evite quedar encerrado desde el inicio en la discusión judicial. El segundo es político: La Casa Rosada espera que la tensión con la oposición se concentre hacia el final, cuando llegue el turno de Unión por la Patria, y no descarta capitalizar una escena de ruptura si el debate escala.

En Balcarce 50 miran como antecedente la exposición de Guillermo Francos en el Senado, cuando se retiró tras denunciar insultos en el recinto. Cerca de Adorni sostienen que no buscarán forzar una situación de ese tipo desde el comienzo, pero admiten que el oficialismo está preparado para que el cierre derive en un cruce fuerte con el kirchnerismo. “Creemos que se van a alinear las cosas al final”, sintetizan.

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El jefe de Gabinete dispone de una hora para exponer su informe, los bloques tienen en conjunto 240 minutos para pedir aclaraciones o ampliaciones y el tiempo se distribuye de manera proporcional, con un mínimo de cinco minutos por bloque. En este caso, la exposición quedó atravesada por las denuncias contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En el entorno del funcionario aseguran que, en principio, no responderá cuestiones judiciales y que el argumento será que toda la documentación fue presentada en la Justicia. La línea de defensa que preparan en Nación es separar el plano judicial de la rendición de cuentas administrativa y concentrarse en la gestión, los proyectos enviados al Congreso y los indicadores macroeconómicos.

Milei estará presente durante un tramo de la exposición, pero no durante toda la sesión. En el oficialismo advierten que el debate puede extenderse hasta ocho horas si se completan todas las rondas de preguntas y respuestas. La presencia del presidente buscará mostrar respaldo político a Adorni sin quedar atado a la totalidad del intercambio parlamentario.

La Casa Rosada quiere que la exposición funcione como cierre de una etapa defensiva y como inicio de una nueva secuencia de gestión. En Nación aseguran que después del paso por Diputados buscarán reactivar las conferencias de prensa del jefe de Gabinete, ordenar anuncios de medidas y acelerar el avance de las reformas en el Congreso. “Todo depende de cómo salga del recinto”, agregan. (TN)