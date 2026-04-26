Con un gol de Enzo Fernández, Chelsea se metió en la final de la FA Cup

Con un gol del argentino Enzo Fernández, Chelsea se impuso como local ante Leeds United 1 a 0, en el marco de las semifinales de la FA Cup.

Gracias a una actuación estelar de su capitán argentino, los Blues lograron el boleto directo a la gran final del certamen, donde ya espera el Manchester City que derrotó al Southampton por 2-1.

El quiebre del marcador llegó a los 24 minutos del primer tiempo. El Chelsea manejaba los hilos del encuentro, pero le faltaba profundidad, hasta que apareció la visión de Neto. El extremo lanzó un centro preciso al corazón del área y Enzo Fernández, demostrando una lectura de juego envidiable, llegó con todo en segunda línea. El mediocampista conectó un firme cabezazo que dejó sin respuestas al arquero rival.

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De esta manera, y con DT interino tras la salida de Liam Rosenior en la semana, el Chelsea alcanzó la definición del certamen que será el próximo 16 de mayo en el mítico estadio de Wembley.