Diana Arias, de Oriente al mundo: la escritora llega a la Feria del Libro con proyección internacional

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Diana Arias, la escritora de Oriente que ha trascendido la región y logrando llevar sus obras a varios países sigue ganando proyección internacional ahora con su libro "Más allá del mar", que el próximo 27 de abril, a las 17, presentará en la Feria Internacional del Libro de Capital Federal invitada nada menos que por la Unión Europea en una sala especial que será el marco para la inauguración del stand en el que las embajadas exponen las producciones más relevantes y representativas de los escritores de cada país.

Allí compartirá el espacio con la autora italiana Nicoletta Verna, también dedicada a la narrativa de historias reales, en este caso, vinculadas al fascismo. Compartirán sus experiencias y métodos de escritura en un diálogo con la periodista Susy Mitchel.

“Más allá del mar” tiene como protagonistas a dos mujeres inmigrantes (una italiana y otra española), Rosa y Lola, que por diversos motivos afrontan desafíos que ponen en juego sus habilidades y capacidades de subsistencia y que interpelan sus valores y las confrontan con una sociedad que no siempre es generosa con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad como el desarraigo o la persecución ideológica.

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Ellas cargaron en sus valijas mucho más que sus pertenencias, construyeron memoria y una base sólida para las futuras generaciones y Diana caminó esas experiencias para darles voz.

De hecho, fue la propia nieta de estas mujeres valientes, Alicia Guevara Quarti, quién convocó a la autora para inmortalizarlas y llegar con su mensaje de resiliencia y empoderamiento femenino al mundo.

“La historia llegó a mí como tantas otras. La gente que conoce mi trabajo muchas veces siente la motivación de contarme cosas de su familia. Me llegan infinidad de historias. Por algo puse la mirada en esta”, confió Diana.

Entonces, inició un proceso de reconstrucción que incluyó cartas, fotografías y testimonios y, por supuesto, conocer a Alicia.

“Me enamoré de las protagonistas a primera vista porque encarnan dos formas de feminidad diferentes. Lola es arrojada, sigue su instinto; se equivoca, pero decide y va para adelante, no espera que los demás la acompañen, y luego se hace cargo. En cambio, Rosa es más tradicional, más cobijada en el seno de la familia, y su resistencia muchas veces es el silencio. En ese silencio, que parece sumiso, ella está guardando secretos, elige a quien decir y qué decir, y esa es su fortaleza”, contó la autora quien tiene muy en claro qué espera provocar o despertar en sus lectores y seguidores.

“Siempre digo que, si después de leer mis novelas o escucharme en una charla, alguien siente ese impulso, esas ganas de recuperar la propia historia, de preguntarse si también tiene una Lola o una Rosa en su familia, si eso sucede, ya gané”, aseguró.

En su vida es congruente con lo que expresa y busca con su escritura ya que más allá del reconocimiento internacional, mantiene un fuerte vínculo con sus orígenes.

"Oriente es mi infancia y adolescencia, fui muy feliz allí. Es un lugar que amé y que amo porque forma parte de mi vida. Cada esquina, cada casa, cada plaza tiene recuerdos hermosos. Volver siempre es como reencontrarme con la familia”, manifestó.

Ese mismo lazo se extiende a Coronel Dorrego, donde días atrás presentó su obra. “La gente de Dorrego también forma parte de mi infancia y adolescencia y además de mi etapa como periodista.

Siempre me encuentro con amigos, con gente querida. Es como seguir uniendo lazos y sentimientos”, señaló.

Allí compartió el encuentro con referentes cercanos como Fabián Ferrero y Gladys Di Doménico, en una jornada especial y destacó el trabajo de los organizadores.

“Quiero agradecer especialmente a la gente del Centro Castilla y León, que prepararon todo para que fuera una verdadera fiesta”.

Respecto de su presencia en la Feria del Libro llevará a cabo tres actividades. Además de su participación en el stand de la Unión Europea también será parte de la presentación del libro La mujer Samurai, de la periodista Cristina Pérez, (el 2 de mayo, a las 16) y de Guardianas de la trama, un proyecto de CroActivas dirigido por Jelena Nadinić, que reúne 25 historias de mujeres descendientes de croatas que migraron a Latinoamérica, en el cual Diana fue curadora y además presentó en Zagreb (Croacia) en el mes de marzo.

Sobre el libro Mujer Samurai, dijo: “En su libro, Cristina cuenta la historia de una mujer guerrera que fue la primera Samurai en Japón. Con mucha habilidad, encanto y pericia histórica transformó esa vida en una novela que nos lleva por el Japón de la Edad Media a través de las luchas de clanes y de todo lo que significaba el control del territorio en medio de una cultura tan fuerte. Esto me toca muy de cerca a partir de haber escrito historias de inmigración de ese país y particularmente la del presidente del Jardín Japonés que me permitió conocer la tradición y valores que representa esa cultura”.

“Participar de la Feria con estos tres eventos es una confirmación muy grata del camino que vengo haciendo. Además disfruto de la feria como lectora recorriendo los stands, viendo las novedades y acompañando a mis queridos colegas ”, expresó.

Por último, confió que en su último trabajo, Más allá del mar, tanto en Lola como en Rosa suele encontrarse.

“A veces me siento más cerca de una y, otras veces, de la otra. He releído a Lola y he dicho: soy esta. En otras oportunidades me encontré con situaciones en las que dije Rosa hubiera actuado de esta forma como lo estoy haciendo yo”, dijo.

Una identificación que, como un eco, espera que llegue al corazón de más lectores.