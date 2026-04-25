Un camión volcó en la Ruta 51, antes del Dique Paso de las Piedras: no hubo heridos
La calzada ya se encuentra liberada.
Un camión cerealero volcó en la noche de este sábado, en el kilómetro 685 de la Ruta Provincial 51. El siniestro ocurrió entre Cabildo y el Dique Paso de Las Piedras.
Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el incidente vial. Según informó el medio El Orden de Pringles, el conductor del vehículo -que todavía no fue identificado- resultó ileso.
Cabe destacar que en principio se registró un corte de ruta, ya que parte del camión quedó sobre la calzada y el cargamento obstruía la circulación sobre la ruta. Ahora, el tránsito ya fue liberado.
En el lugar trabajaron Bomberos de Cabildo, de Saldungaray y de Coronel Pringles, quienes colaboraron con la limpieza del cargamento para despejar la calzada.