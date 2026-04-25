Un camión volcó en la Ruta 51, antes del Dique Paso de las Piedras: no hubo heridos

Un camión cerealero volcó en la noche de este sábado, en el kilómetro 685 de la Ruta Provincial 51. El siniestro ocurrió entre Cabildo y el Dique Paso de Las Piedras.

Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el incidente vial. Según informó el medio El Orden de Pringles, el conductor del vehículo -que todavía no fue identificado- resultó ileso.

Cabe destacar que en principio se registró un corte de ruta, ya que parte del camión quedó sobre la calzada y el cargamento obstruía la circulación sobre la ruta. Ahora, el tránsito ya fue liberado.

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En el lugar trabajaron Bomberos de Cabildo, de Saldungaray y de Coronel Pringles, quienes colaboraron con la limpieza del cargamento para despejar la calzada.