Dorrego: iba manejando un auto robado y fue detenido

La Policía de Coronel Dorrego detuvo en la tarde de este sábado a un hombre que iba manejando un auto que tenía pedido de secuestro. El hombre fue finalmente capturado en la intersección la Ruta Nacional 3 y y la Ruta Provincial 72 tras ser perseguido por el personal polcial.

El hombre fue identificado como Lisando Plattner Pasten de 26 años de edad, que quedó detenido por encubrimiento, falsificación y uso de documentación automotor apócrifa. El auto había sido sustraído en el partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata en marzo de este año.

Interviene la UFIJNº9 de Coronel Dorrego y Fiscalía de Mar del Plata.