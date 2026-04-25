DUBa. cosechó una derrota y una victoria en su debut en la Liga Nacional

DUBa. ganó en el segundo turno con un doble de Rodolfo Coronel. Foto: DUBa.

Duba. tuvo su primera incursión en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas.

El primer triangular se disputó en La Matanza, donde es local Cedima.

El representante bahiense cayó esta tarde, en el primer turno, frente a ADU, de San Fernando, por 69 a 44.

Video del partido:

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En el segundo, el equipo ahora dirigido por Juan Dobal (en lugar de Walter Mele) se recuperó, en el atardecer, venciendo a Cedima (La Matanza), por 37 a 35.

Fue decisivo el doble convertido por Rodolfo Coronel, restando tres segundos.

Video del partido:

Así se juega

Con 11 equipos participantes, se conformaron dos cuadrangulares y un triangular, jugando ida y vuelta en la fase clasificatoria.

El próximo para DUBa. será el 20 de junio en San Fernando.

De ahí surgirán los que jugarán del Súper 8 y, posteriormente, un Final Four.