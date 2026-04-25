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DUBa. cosechó una derrota y una victoria en su debut en la Liga Nacional

El representante bahiense perdió hoy en el primer turno y ganó en el segundo, en el triangular disputado en La Matanza.

DUBa. ganó en el segundo turno con un doble de Rodolfo Coronel. Foto: DUBa.

Duba. tuvo su primera incursión en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas.

El primer triangular se disputó en La Matanza, donde es local Cedima.

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El representante bahiense cayó esta tarde, en el primer turno, frente a ADU, de San Fernando, por 69 a 44.

Video del partido:

En el segundo, el equipo ahora dirigido por Juan Dobal (en lugar de Walter Mele) se recuperó, en el atardecer, venciendo a Cedima (La Matanza), por 37 a 35.

Fue decisivo el doble convertido por Rodolfo Coronel, restando tres segundos.

Video del partido:

Así se juega

Con 11 equipos participantes, se conformaron dos cuadrangulares y un triangular, jugando ida y vuelta en la fase clasificatoria.

El próximo para DUBa. será el 20 de junio en San Fernando.

De ahí surgirán los que jugarán del Súper 8 y, posteriormente, un Final Four.

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