DUBa., con su actividad emblema, debutará mañana en la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

DUBa. sale hoy a la ruta para representar desde mañana a la ciudad a nivel país, participando de otra temporada de Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas.

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Su actividad tradicional, que fue desde sus inicios la que motorizó a la institución, convirtiéndose en toda una referencia en la ciudad, hoy pone a DUBa. en el mapa a nivel nacional, en otro desafío de llevar la bandera de la Capital del Básquetbol a distintos puntos del país.

La base del plantel que jugará en la élite es la misma que viene defendiendo la camiseta hace varios años y que poco a poco se fue renovando, con Daniel Plotequer, Rodolfo Coronel, Leonardo Sarraúa, Daiana Alonso, Aldo Serra, Uriel General, Alejandro Sanhueza, Pedro Sáez y Lucas Lagos.

Iván Carballo viene de Córdoba.

En cuanto a novedades, el equipo de la ciudad incorporó un par de refuerzos de nivel, como Iván Carballo, de Córdoba, recientemente convocado a la Selección argentina, y Tomás Mansilla, proveniente de Mar del Plata.

Tomás Mansilla otro refuerzo.

En tanto, como entrenador asumió Juan Dobal en lugar del histórico Walter Mele, mientras que Katerine Lara es la preparadora física.

Primera prueba

DUBa. afrontará desde mañana un triangular, en San Fernando, debutando ante el local ADU, desde las 15. Mientras que, a las 19 jugará frente a Cedima, de La Matanza.

Forma de disputa

Con 11 equipos participantes, se conformaron dos cuadrangulares y un triangular, jugando ida y vuelta en la fase clasificatoria.

De ahí surgirán los que jugarán del Súper 8 y, posteriormente, un Final Four.

El club, por dentro

Más allá del básquetbol como referencia histórica y representativa, DUBa. es la única institución que brinda actividades deportivas y artísticas para personas con cualquier tipo de discapacidad, desde los 6 años hasta la tercera edad. Y lo hace en formato de club, con todo lo que eso implica: contención social, vínculos de amistad, sentido de pertenencia a una gran familia.

El club fundado en 1975 desarrolla la mayoría de sus actividades en su sede ubicada en Balboa 950, dentro del Parque Independencia. La participación conlleva el pago de una cuota de bajo costo, con la posibilidad de solicitar una beca, para que nadie se quede afuera.

“Para nosotros es importante destacar que se ofrecen actividades para todas las personas, más allá de la discapacidad con la que conviva o la edad que tenga”, dijo el actual presidente, Franco Cardone.

La variada propuesta para este 2026 inicia con actividades específicas para niños y niñas: la escuela de iniciación deportiva es un espacio centrado entre los 6 y 12 años, con el objetivo de generar los primeros estímulos de juego en grupo -compartir, jugar, lanzar, relacionar-.

A su vez, la escuela polideportiva es una continuación para niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años, siendo un espacio más concreto de presentación y práctica de diferentes deportes.

“Contamos con una variedad importante de deportes para practicar de manera social y deportiva: tenis de mesa, sin distinción de edad y abierto a toda patología; fútbol, en las dos canchas de sintético del Parque Independencia y con activa participación en Juegos Bonaerenses; básquet para personas con discapacidad intelectual, equipo que disputa la quinta categoría de la Liga Amateur de Básquet Bahiense (LAB); básquet en silla de ruedas, tanto en formato Escuelita como en la categoría Primera, que disputa la Liga Nacional de Básquet en Silla de ruedas y boccias, deporte competitivo para personas con parálisis cerebral, con presencia activa de deportistas bahienses en Selección Argentina”, enumeró.

Sumado a esto, ofrece actividades artísticas y culturales, como teatro en el grupo “Los Chinchulines de DUBa.”, que con una gran convocatoria viene presentándose hace años en diferentes escenarios, tales como el Teatro Municipal y el Centro Cultural Monte Hermoso.

También percusión, taller dictado en conjunto con la Municipalidad de Bahía Blanca por los músicos de BomBahía, siendo ambas actividades 100% abiertas al público en general.

“Nuestro lema fundacional es ‘en DUBa., todos y todas podemos ser artistas y deportistas’". En consecuencia, consideramos imprescindible que cada bahiense conozca la institución”, resaltó Cardone.