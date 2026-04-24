El juvenil de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas por su desgradable frase

Julio Coria, futbolista de la Selección Argentina Sub 17 que fue noticia la última semana por una desagradable frase contra Colombia tras perder la final del Sudamericano de la categoría, pidió disculpas mediante un video que compartió la cuenta oficial de la Albiceleste.

“No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”, disparó el pibe de Boca tras la caída en Paraguay, que le impidió al conjunto de Diego Placente dar la vuelta olímpica, aunque ya estaba clasificado al Mundial, que será entre el 3 y 27 de noviembre de este año en Qatar.

Luego de esa frase que se viralizó rápidamente y generó repudio desde ambos sectores, el zaguero central se hizo cargo de su error y pidió disculpas, algo que el entrenador había anticipado días atrás que sucedería.

"Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina Sub 17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí", comenzó Coria en su descargo.

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Posteriormente, agregó: "No fue mi intención decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón y nada".

Desde Colombia también respondieron la frase de Coria un par de días después. Fue Rojas quien opinó: "No hay palabras. Nosotros siempre con respeto, como nos decían los profesores".

Más allá del descargo de Coria, habrá que ver si la Conmebol lo sanciona por sus declaraciones o el arrepentimiento del joven es suficiente. Desde la Selección Argentina está claro que el camino a seguir no es ese y el correctivo servirá incluso para otros pibes. (Fuente: TyC Sports).