Día de estrenos: PS Plus se renueva con nuevos juegos gratis

Por Gastón "Zaelar" Lozan - El Cubil del Mal



Hoy es uno de esos martes que nos gusta marcar en el calendario. Si sos de los que pagan la suscripción de PlayStation Plus Extra o Premium, hoy 21 de abril tu biblioteca se acaba de agrandar con títulos que van desde lo épico hasta lo más bizarro que podés encontrar en la industria actual.

Pero no todo es Sony. El mercado de juegos independientes y móviles también está dando de qué hablar hoy, demostrando que no hace falta un presupuesto millonario para generar un gran revuelo en las redes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

1. Los pesos pesados de PS Plus

A partir de hoy, los suscriptores tienen acceso a una lista muy variada. Lo que más destaca es:

Horizon Zero Dawn Remastered: Una gran oportunidad para revivir la historia de Aloy con los gráficos que la PS5 realmente puede manejar.

The Crew Motorfest: Para los fanáticos de la velocidad que quieren un respiro de los simuladores más serios y buscan algo más festivo en Hawái.

Football Manager 26 Console: La perdición de los que amamos la gestión deportiva; ahora con la Premier League licenciada, las horas de sueño están en peligro.

2. La bizarreada del día: Squirrel with a Gun

Si buscás algo fuera de lo común, hoy también llega a los servicios de suscripción y tiendas Squirrel with a Gun. Como el nombre lo indica, manejás a una ardilla que decidió que ya no quería juntar nueces, sino usar armamento pesado para escapar de agentes secretos. Es de esos juegos que demuestran que la creatividad no tiene límites (ni sentido común, a veces).

3. Dragon Quest se vuelve "portátil" y frenético

Para los que juegan en el colectivo o esperando el turno del médico, hoy se lanzó a nivel mundial Dragon Quest Smash/Grow. Square Enix trae su franquicia estrella al terreno de los roguelites de acción para móviles. Es una apuesta interesante que intenta mantener a los fanáticos de los RPG clásicos entretenidos con sesiones de juego más cortas pero intensas.

El veredicto de hoy

Con la llegada de estos títulos, queda claro que este mes de abril no quiere dejar a nadie afuera. La jugabilidad técnica de los simuladores convive con la locura de los juegos independientes. Si tenés el servicio al día, hoy es un gran día para poner a descargar algo nuevo y probar experiencias distintas.

¿Qué vas a jugar primero hoy? ¿Te vas por el realismo de Horizon o te tienta la locura de la ardilla con ametralladora?