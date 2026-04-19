Juicio contra Felipe Pettinato: este lunes se sabrá el veredicto por la muerte de su neurólogo

Este lunes se conoce el veredicto contra Felipe Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022. En los alegatos, la fiscalía pidió 4 años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

Luego de varias audiencias, donde se mostraron imágenes del incendio en la vivienda del artista en Belgrano, el resultado de la autopsia y demás pericias, este lunes a partir de las 9.00. por Zoom se sabrá la decisión que tomaron los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El delito de estrago doloso seguido de muerte prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel y si el tribunal lo condena, sería la segunda sentencia que recibe en su contra. La primera fue por el abuso sexual simple de la hija de su ex pareja.

Caso

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El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. (NA)