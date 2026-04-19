Ciclismo: Guillermo Erro se llevó la victoria para Coronel Pringles

Guillermo Erro (de rojo) lidera el pelotón en la recta principal. Fotos: Prensa FCS

Con victoria del pringlense Guillermo Erro en la prueba central se llevó a cabo el festival ciclístico disputado en el circuito interior del Parque de Mayo, con la organización de la Federación Ciclista del Sud y el club Villa Mitre, en homenaje al matrimonio de Omar Cardoso y Liliana Sánchez.

En las pruebas preliminares vencieron Claudio Gianatti, en Master C y D; Lorena Acosta, en master E y Damas; y Luis Ledda, en aficionados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la competencia central, donde participaron 14 corredores, la primera acción relevante se produjo apenas iniciada la carrera de 75 minutos con 5 embalajes, cuando sorprendieron a todos y se despegaron del grupo Guillermo Erro y Matías Pollio, quienes rápidamente sacaron una vuelta a los 7 minutos.

Después los protagonistas fueron los mismos intérpretes (Pollio y Erro), ahora acompañados por Daniel Espinoza, Juan Garro y Carlos Aguilar, logrando los cinco sacar otro giro, dejando prácticamente definida la carrera.

En la suma de puntos, Erro superó por 7 puntos a Pollio (10 a 3), ambos con dos vueltas de ventaja, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Carlos Aguilar, con 10 puntos y una vuelta de ventaja.

Para el pringlense significó la vuelta al triunfo después de casi 7 meses, ya que su última victoria había sido el 18 de septiembre del año pasado, en la última fecha de la temporada de pista en el velódromo.

Estas fueron las clasificaciones registradas:

Elite y Master B (75 minutos): 1) Guillermo Erro (Coronel Pringles), 10 puntos y dos vueltas de ventaja 2) Matías Pollio, 3 puntos y dos vueltas de ventaja; 3) Carlos Aguilar, 10 puntos y una vuelta; 4) Daniel Espinoza, 9 y una vuelta; 5) Juan Garro, 4 y una vuelta; 6) Marcelo Cardoso, 14 puntos; 7) Fabio Santiago, 4 puntos, 8) Tomás Muñeca, si n puntos; 9) Ariel Rodríguez, sin puntos; 10) Lucas Fri, 1 punto y una vuelta menos; 11) Ezequiel Delgado; sin puntos y una vuelta menos y 12) Ricardo Piriz.

Master C y D (45 minutos): 1) Claudio Gianatti (San Antonio Oeste), 11 puntos; 2) Hernán Ruiz, 9 puntos; 3) Walter Blázquez (primero en master D), 9; 4) Julio Rau, 4; 5) Miguel Morello, sin puntos; 6) Miguel Churrarin; 7) Raúl Dezi; 8) Ernesto Marco y 9) Daniel Martínez.

Master E y Damas (30 minutos): 1) Lorena Acosta, 8 puntos; 2) Ana Tarruella, 8; 3) Johana Menéndez; 4) Miguel Giménez (primero en Master E) y 5) Rodolfo Arias.

Aficionados menores de 40 años: 1) Luis Leda, 2) Gastón Bualó, 3) Adrián Andrés y 4) Santiago Re.

El tercer festival del año se anuncia para el 15 de mayo con una programación similar a la de hoy.