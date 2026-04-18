Lito Fruet y su despedida de provincia

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 53 años, en abril de 1973, Atilio “Lito” Fruet, uno de los jugadores de básquet emblemáticos de la historia, jugó su último partido vistiendo la camiseta del seleccionado provincial.

A sus 31 años de edad, Fruet daba un primer gran paso en su decisión de poner punto final a su carrera deportiva. Jugador amateur, su actividad laboral y familiar lo fue llevando a pensar en un meditado retiro.

Con la selección bahiense debutó en 1959, con apenas 17 años. Fue el gran capitán, fuerza y coraje, que coincidió en tiempo y espacio con una camada de jugadores que llevaron a la ciudad a ocupar un sitial de privilegio en el básquet nacional.

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Cabrera, De Lizaso y Fruet, el trío dorado

Jugador de Independiente y luego de Olimpo, todo cambiaba cuando se trataba de defender los colores del seleccionado local o los de provincia de Buenos Aires.

El adiós se dio en el marco de un triangular jugado en nuestra ciudad, con la participación de Córdoba y Santa Fe.

El debut fue contra Córdoba. En la inicial Fruet, Cabrera, De Lizaso, Gurí Perazzo y Sfeir. Luego se sumaron Cortondo, Chiche Scheines, C. López y R. Ojunián, dirigido por M.A. Ripullone, Fue 65 a 49, con 20 puntos de Perazzo, 17 de Cabrera y 12 de De Lizaso. Lito sin anotar.

El segundo partido definió al campeón. En un encuentro vibrante, el primer tiempo fue para el conjunto santafesino por 35 a 32. En la parte final Cabrera y De Lizaso brillaron y con entereza y potencia se ganó 65 a 61, con 24 puntos de Beto y 22 de De Lizaso. Otra vez Fruet no anotó.

Dos fotos dan cuenta de aquel triangular. Una de Omar Morón con los tres grandes en la última foto juntos con la camiseta de provincia. Otra de Fuet, con gesto adusto, escuchando una glosa leída en su homenaje ante una multitud que acompañó en silencio para tributar luego su respeto, admiración y cariño con una cerrada ovación.