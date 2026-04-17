La Escuela de Danzas de Bahía tiene abiertas las inscripciones 2026
Es una institución pública y gratuita. Se anotan ingresantes a las formaciones básicas de las carreras de Danza Clásica, Expresión Corporal, Danza Contemporánea y Danzas Folklóricas.
La Escuela de Danzas Alba Lutecia de nuestra ciudad comunicó que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Es para estudiantes ingresantes a las formaciones básicas de las carreras de Danza Clásica, Expresión Corporal, Danza Contemporánea y Danzas Folklóricas.
La Escuela de Danzas brinda un espacio público, estatal y gratuito, con formación técnico profesional (tecnicaturas) y docente (profesorados). Todas las carreras comprenden títulos oficiales.
Quienes tengan interés en recibir más información se pueden dirigir a la sede tradicional de Brown 128, segundo piso, de lunes a viernes de 9 a 21 o comunicarse al (291) 453-4132.
También se puede conocer la escuela a través de las redes sociales:
- Web: https://ecbblanca-bue.infd.edu.ar
- Instagram: @escueladanzas
- YouTube: Escuela de Danzas Alba Lutecia Bahía Blanca EDBB
- Facebook: /escueladedanzabahiablanca.