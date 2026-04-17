La Escuela de Danzas de Bahía tiene abiertas las inscripciones 2026

La Escuela de Danzas Alba Lutecia de nuestra ciudad comunicó que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Es para estudiantes ingresantes a las formaciones básicas de las carreras de Danza Clásica, Expresión Corporal, Danza Contemporánea y Danzas Folklóricas.

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La Escuela de Danzas brinda un espacio público, estatal y gratuito, con formación técnico profesional (tecnicaturas) y docente (profesorados). Todas las carreras comprenden títulos oficiales.

Quienes tengan interés en recibir más información se pueden dirigir a la sede tradicional de Brown 128, segundo piso, de lunes a viernes de 9 a 21 o comunicarse al (291) 453-4132.

También se puede conocer la escuela a través de las redes sociales:

- Web: https://ecbblanca-bue.infd.edu.ar

- Instagram: @escueladanzas

- YouTube: Escuela de Danzas Alba Lutecia Bahía Blanca EDBB

- Facebook: /escueladedanzabahiablanca.