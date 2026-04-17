El ministro de Relaciones Exteriores confirmó la apertura del pasaje comercial y aclaró que será durante el período de alto el fuego. “Está completamente listo para el pase libre”, dijo el presidente de Estados Unidos.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

El petróleo caía este viernes más de 10% y se ubicaba por debajo de US$90 el barril apenas Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz por la tregua en Líbano.

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El barril Brent, que superó los US$110 en el primer mes del conflicto bélico en Medio Oriente, retrocedía a US$89, un nivel que no registraba desde principios de marzo.

Esta tendencia bajista reflejó la expectativa de los inversores acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de negociaciones durante el fin de semana y la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel reforzaron el optimismo en los mercados sobre una posible resolución del conflicto en la región.

Donald Trump, expresó confianza en que las conversaciones con Irán se encuentren cerca de un desenlace favorable. “Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, aseguró Trump a la prensa frente a la Casa Blanca, declaración recogida por Reuters. El mandatario estadounidense también utilizó sus redes sociales para pedir a Hezbollah que actúe “bien” durante este periodo crítico y, en un evento en Las Vegas, afirmó que la guerra progresa “swimmingly” y anticipó que podría terminar pronto, según consignó The Wall Street Journal.

(Infobae y TN)