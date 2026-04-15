Después del aumento de la inflación, Milei publicó un salmo bíblico en sus redes sociales

Tras el dato negativo del 3,4% de inflación y en medio del caso Adorni, el presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes un mensaje con el Salmo 125:1, que alude a que la confianza en Dios brinda una estabilidad inquebrantable frente a las dificultades de la cuyuntura.

“El hombre que camina con la tora en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia. Su determinación no flaquea ante las tormentas del destino porque recuerda la promesa: 'Los que confían en el Eterno son como el Monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre' (Salmo 125:1)”, fue el mensaje que compartió el mandatario.

Milei publicó en redes un salmo que habla de la determinación del que “no flaquea ante las tormentas del destino”

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Previamente, Milei subió otra publicación generada con Inteligencia Artificial que lo mostraba a él atado al mástil de un barco y un grupo de sirenas que le pide que cambie su plan económico, con frases como “hay que darle a la maquinita”, “subí el gasto” y “emití”.

"No vamos a escuchar los cantos de las sirenas. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina", advirtió Milei el día anterior durante su discurso de cierre del encuentro de la AmCham. (con información de NA)