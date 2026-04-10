Sobresalen 9 de Julio-Comercial y San Lorenzo-Argentino por la cuarta fecha de la LBB Plata
El invicto Altense recibe a La Falda y se juegan otros tres encuentros.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
La Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", vuelve a tener acción, con la disputa de la cuarta fecha.
El invicto Altense será local frente a La Falda y como partidos más atractivos, en la previa, asoman 9 de Julio-Comercial y San Lorenzo-Argentino, los cuatro con dos victorias y una derrota.
La fecha se completa con El Nacional-Sportivo Bahiense, Bahía Basket-Ateneo (en cancha de Napostá, porque el Dow está ocupado con un espectáculo musical) y Espora-Velocidad.
9 de Julio-Comercial
Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.
Novedades: los dos planteles están completos.
San Lorenzo-Argentino
Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).
Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: los dos técnicos tienen a sus jugadores disponibles. Santiago Suanez, de Argentino, se va recuperando de un cuadro gripal.
Altense-La Falda
Cancha: Armando Traini (Altense).
Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Ariel Mallimaci y Alberto Arlenghi.
Novedades: el verde presenta equipo completo y en el albirrojo no juega Matías Cuchetti (viaje laboral).
El Nacional-Sportivo
Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.
Novedades: en el celeste se sumó Esteban Walter (ex Pacífico) en reemplazo de Fausto Vasconcelo.
En Sportivo no juegan Agustín Amore (de viaje), Emanuel Miguel (motivos laborales), Gerónimo Stach (descalificado) y Bruno Guaglianone (esguinzado).
Bahía Basket-Ateneo
Cancha: Antonio Palma (Napostá).
Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco y Yamila Nicoletta.
Novedades: en el local se reincorpora Bruno Gigliotti (estuvo de viaje) y ya comenzó a mover Bautista Kiessling, aunque no llega para hoy. La visita no registra novedades.
Espora-Velocidad
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Horacio Sedán, Leonardo Bressan y Ariel Di Marco.
Novedades: los puntaltenses están completos. En el azulgrana no juega Gastón Berdini (viaje laboral) y regresa Pablo Pollio.
Posiciones
1º) Altense, 6 puntos (3-0)
2º) 9 de Julio, 5 (2-1)
2º) Ateneo, 5 (2-1)
2º) San Lorenzo, 5 (2-1)
2º) Velocidad, 5 (2-1)
2º) Sportivo, 5 (2-1)
2º) Argentino, 5 (2-1)
2º) Comercial, 5 (2-1)
9º) Bahía Basket, 3 (0-3)
9º) Espora, 3 (0-3)
11º) El Nacional, 2 (0-2) (*)
11º) La Falda, 2 (0-2) (*)
(*) El martes disputarán el partido que tienen pendiente de la tercera fecha.