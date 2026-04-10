Sobresalen 9 de Julio-Comercial y San Lorenzo-Argentino por la cuarta fecha de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", vuelve a tener acción, con la disputa de la cuarta fecha.

El invicto Altense será local frente a La Falda y como partidos más atractivos, en la previa, asoman 9 de Julio-Comercial y San Lorenzo-Argentino, los cuatro con dos victorias y una derrota.

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La fecha se completa con El Nacional-Sportivo Bahiense, Bahía Basket-Ateneo (en cancha de Napostá, porque el Dow está ocupado con un espectáculo musical) y Espora-Velocidad.

9 de Julio-Comercial

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: los dos planteles están completos.

San Lorenzo-Argentino

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: los dos técnicos tienen a sus jugadores disponibles. Santiago Suanez, de Argentino, se va recuperando de un cuadro gripal.

Altense-La Falda

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Ariel Mallimaci y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: el verde presenta equipo completo y en el albirrojo no juega Matías Cuchetti (viaje laboral).

El Nacional-Sportivo

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el celeste se sumó Esteban Walter (ex Pacífico) en reemplazo de Fausto Vasconcelo.

En Sportivo no juegan Agustín Amore (de viaje), Emanuel Miguel (motivos laborales), Gerónimo Stach (descalificado) y Bruno Guaglianone (esguinzado).

Bahía Basket-Ateneo

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Yamila Nicoletta.

Novedades: en el local se reincorpora Bruno Gigliotti (estuvo de viaje) y ya comenzó a mover Bautista Kiessling, aunque no llega para hoy. La visita no registra novedades.

Espora-Velocidad

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Leonardo Bressan⁩ y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: los puntaltenses están completos. En el azulgrana no juega Gastón Berdini (viaje laboral) y regresa Pablo Pollio.

Posiciones

1º) Altense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Ateneo, 5 (2-1)

2º) San Lorenzo, 5 (2-1)

2º) Velocidad, 5 (2-1)

2º) Sportivo, 5 (2-1)

2º) Argentino, 5 (2-1)

2º) Comercial, 5 (2-1)

9º) Bahía Basket, 3 (0-3)

9º) Espora, 3 (0-3)

11º) El Nacional, 2 (0-2) (*)

11º) La Falda, 2 (0-2) (*)

(*) El martes disputarán el partido que tienen pendiente de la tercera fecha.